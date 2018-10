Rissener spielen auf Hochdeutsch

Die Plattschnacker der Volksspielbühne versuchen mit „Keine Leiche ohne Lily“ das Experiment / Zweite Kooperation mit Altona

von Inge Jacobshagen

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Zum zweiten Mal hat sich die Volksspielbühne Rissen mit dem Amateur-Theater Altona zusammengetan, um eine neue Produktion auf die Beine zu stellen. Und weil die Manpower damit sowohl auf als auch hinter der Bühne gut gestärkt ist, konnte es diesmal ein Stück mit einer achtköpfigen Besetzung sein. „Keine Leiche ohne Lily“, die wohl bekannteste Kriminalkomödie von Jack Popplewell, die bereits verfilmt wurde und auch im Ohnsorg Theater große Erfolge feierte, hat sich Regisseurin Ute Junge so endlich vornehmen können.

Die Krimikomödie spielt ursprünglich in London, erzählt Volksbühnenchef Thorsten Junge. Das Ensemble hat sie kurzerhand nach Hamburg verlegt, ins Slomanhaus. Der Ausblick aus dem Bühnenraum heraus sei eine originale Videoaufzeichnung aus dem ältesten Kontorhaus der Stadt, freut sich Thorsten Junge. „Da fährt ständig die U-Bahn vorbei.“ In dem Stück geht es um die Putzfrau Lily. Vor ihr sitzt ihr Chef, der Reeder Richard Henning. Er ist tot. Als jedoch die alarmierte Polizei am Tatort eintrifft, ist die Leiche verschwunden. Der grippekranke Polizeiinspektor ist stocksauer. Er verlangt eine Erklärung. Doch Lily weiß, da war eine Leiche. Sie jedenfalls lässt sich den Fall nicht so leicht aus der Hand nehmen. Und so hat der Inspektor neben seinem Assistenten eine weitere emsige Hilfe an seiner Seite.

Die Ehefrau und die Angestellten werden befragt. Wer hatte ein Motiv? Wer eine Gelegenheit? Ordentlich Schmutzwäsche wird in den Verhören genüsslich ausgebreitet. Und dann gibt es einen Mordanschlag auf Lily. Die beiden Amateurtheater stellen jeweils vier Schauspieler. Es ist also eine paritätische Besetzung, berichtet Thorsten Junge, der den verschnupften Polizeiinspektor mimt.

Entgegen der Tradition der Rissener Volksbühne wird das Herbststück diesmal in Hochdeutsch gegeben. „Unsere Zuschauer haben sich das gewünscht“, sagt Theaterchef Thorsten Junge. Das heiße aber nicht, fügt er an, dass die Bühne jetzt kein Plattdeutsch mehr spielt. „Das ist ein Versuchsballon. Wir gucken uns das genau an“, stellt er klar. Bis 1970 ging’s auf den Rissener Brettern hochdeutsch her. Erst danach eroberte das Plattdeutsche die Volksspielbühne.