Ringen um den Amtsbauhof

Das Haseldorfer Areal wurde zum 31. März gekündigt / Neuansiedlung gestaltet sich schwierig / Zwei Grundstücke im Gespräch

21. April 2018, 16:00 Uhr

Das Amt Haseldorf ist zwar aufgelöst worden, die ehemaligen Mitgliedsgemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen wollen aber trotz der Eingliederung in das Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) weiter eng zusammenarbeiten. Dazu gehört auch ein gemeinsamer Bauhof. Seit Monaten sind die Kommunalpolitiker der drei Gemeinden fieberhaft auf der Suche nach einem neuen Standort, weil das bisher genutzte Areal am Haseldorfer Schlossstadion künftig für sportliche Zwecke genutzt werden soll. Doch so einfach, wie sich viele eine Umsiedlung dachten, ist es nicht. Das wurde während der letzten Ratssitzungen vor der Kommunalwahl am 6. Mai in Haseldorf und Hetlingen deutlich.

Nach Mitteilung von Haseldorfs Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) am Mittwochabend gab es Vorschläge für 18 potentielle Standorte in den drei Gemeinden. Bei der Suche eingebunden war die Kreisverwaltung als Baugenehmigungsbehörde. 16 Varianten flogen raus – aus Landschaftsschutzgründen oder wegen des Lärmschutzes, so Schölermann. Im Gespräch sind nun je eine Fläche in Haseldorf und Hetlingen.



Landesplanung kommt nach Haseldorf





Die Zeit drängt, denn der Nutzungsvertrag für die Bauhofsfläche wurde zum 31. März gekündigt. Der Haseldorfer Rat machte den Weg frei für eine Fläche nördlich der Straße Deichreihe, schräg gegenüber der Einfahrt zum alten Hafen und links neben dem Haus Nummer 30. Das Areal ist etwa 7000 Quadratmeter groß und liegt linkerhand der Zuwegung zum alten Sportplatz. Die Untere Naturschutzbehörde zeigte sich von der Fläche angetan, da sie bereits im Landschaftsplan der Gemeinde als zukünftig zu besiedelnde Fläche ausgewiesen ist.

Die Haseldorfer wollen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn für den Bauhof sind laut Schölermann nur 1000 bis 1500 Quadratmeter notwendig. Der Rest solle einheimischen Gewerbetreibenden angeboten werden. Ob die Ausweisung realisiert werden kann, könnte sich in der kommenden Woche entscheiden. Dann findet eine Kreisbereisung der Landesplanung statt. Für Dienstag, 24. April, ist eine Ortsbesichtigung geplant. „Wenn wir keinen Beschluss haben, kommt das Land erst gar nicht“, machte Schölermann Druck. Der Aufstellungsbeschluss wurde einstimmig durchgewinkt.



FW Hetlingen kämpft für Standort im Dorf





Donnerstagabend wurde in Hetlingen das Thema ebenfalls diskutiert. Laut Verwaltung verfüge Hetlingen mit dem neuen Misch- und Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Holm über den einzigen „echten“ notwendigen Gewerbestandort in den drei Dörfern. Die Neigung der Gemeinderäte, die gewünschten 700 bis 1000 Quadratmeter abzutreten, hielt sich allerdings in Grenzen. Im Bauausschuss war die Anfrage mit drei Nein- bei zwei Ja-Stimmen abgebügelt worden. Die Absage wurde von CDU-Fraktionschef Alexandré Thomßen verteidigt. Sinn der Gebietsausweisung sei es, die Gewerbesteuereinnahmen zu verbessern. „Es verfolgt nicht unsere Ziele.“ Allerdings habe Hetlingen auch Vorteile vom Bauhof, sollte vermietete oder verpachtet werden. Michael Rahn, Fraktionschef der Freien Wahlgemeinschaft (FW), warb für den Bauhof. Immerhin würden 44 Prozent der Leistungen in Hetlingen erbracht. Ein normaler Handwerker zahle jährlich 5000 bis 10 000 Euro Gewerbesteuer, der Bauhof bringe etwa 6000 Euro ein. Ralf Hübner (FW) appellierte: „Wir sollten nicht nur die Kohle sehen, wir stehen zu unserem Bauhof und seinen Mitarbeitern.“ Sein Antrag, ein Signal zur Bereitschaft für weitere Ansiedlungsverhandlungen, wurde schließlich angekommen. Es soll aber eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erarbeitet werden.