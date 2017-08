Richtig was auf die Ohren

vergrößern 1 von 5 Foto: wst (4) 1 von 5







Das traditionsreiche Sommerfest in der Villa, Mühlenstraße 35, hat sich besonders in den letzten beiden Jahren zu einem absoluten Highlight der Wedeler Musiksaison gemausert. Auch für dieses Jahr scheuten die Veranstalter, die Musikinitiative der Villa, keine Mühen, um den Fans zwei Tage lang Musik verschiedenster Richtungen und unterschiedlichster Bands anzubieten. Bunt ist die Devise, Vielfalt das Motto, wenn am Freitag, 25. August, ab 19 Uhr und am Sonnabend, 26. August, ab 15 Uhr drinnen im Haus und draußen im Garten der Bär tobt.

Fünf Gruppen geben sich Freitagabend den Musikstaffelstab in die Hand. Los geht’s ab 20.15 Uhr mit der jungen Band Obstkiste, die sich erst vor einem Jahr zusammentat und jetzt ihren ersten Gig abliefert. Von den vier Wedelern gibt es klassischen Früchte-Punk aus dem Alten Land. Cross the Border übernehmen mit melodischem Metal-Hardcore. Mit 17 Songs in elf Minuten ist die folgende Raggoon-Combo die schnellste Band des Abends. Sie besticht durch Einfallsreichtum und bietet trotz Tempo Zeit zum Durchatmen, so die Organisatoren. Volle Kanne Rock’n’Roll mit Punk- und Metal-Kanten liefert danach das Hamburger Trio Los Brachialos ab. Yard Bomb, als Coverband gestartet und mittlerweile mit eigenen Stücken im Stil des frühen 80er-US-Harcore-Punkrock unterwegs, beschließen das Konzert, für das fünf Euro Eintritt zu zahlen ist.

Sonnabend geht es nicht nur kostenfrei, sondern zunächst musikalisch auch etwas sanfter weiter. Den Auftakt machen um 16 Uhr die Schulauer Jungs. Das Shanty-Quartett spielt im Garten Waterkant-Mukke, bei der gern mitgesungen werden darf. Drinnen im Veranstaltungsraum übernehmen die Dolphin Lovers aus Wedel, die mit Grunge-Pop Liebhaber von Melodie und Melancholie bedienen. The Typhoons, 1997 in Schulau am Elbstrand gegründet, folgen mit klassischem 1960er Surf Sound mit zeitgemäßem Punch. Rock, Punk, Ska und Folk aus dem holsteinischen Kartoffelkeller steuern Dead Shepherd bei. Komödie und Drama auf Platt oder Englisch wird von Dudelsack, Tin Whistle und Trompete begleitet.

Die laut Veranstalter zurzeit beste Hamburger Punkband Arrested Denial tourte nicht nur durch Deutschland und Österreich, sondern spielte auch schon in China. Auch die Musiker von Spandau kommen aus Hamburg. Sie bewegen sich stilsicher zwischen melodischem, emotionalem Punkrock und deutschsprachigem Indie-Pop. Ab 23.10 Uhr werden die Sonnabend-Headliner Narcolaptic von der Kette gelassen. Die aktivste Punk-Rock-Band in Deutschland tourte bereits durch Thailand, Indonesien und die Niederlande.

Auf der Außenbühne löst Märchenerzählerin Anntje Mor die Schulauer Jungs ab. Sie erzählt Geschichten nicht nur für Kinder. Erste Schritte macht hier zudem das Akkustik-Duo Annakind aus Cuxhaven. Für Zauberkünstler Magino ist die Bühne zu klein. Er mischt sich mit seiner Show auch unter die Gäste. Die werden kulinarisch mit Würstchen und Kuchen versorgt. Aber auch an Veganer sei gedacht, so die Musikinitiative.





von jac

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr