Resolution gegen dicke Luft aus Stade

Wedel unterstützt Bemühen, Industrieanlagen zu verhindern

von Oliver Gabriel

24. März 2018, 16:00 Uhr

Die Stadt Wedel schließt sich den Reihen der Widerständler an, die gegen Pläne für eine Müllverbrennungsanlage (MVA) und ein Kohlekraftwerk auf der anderen Elbseite mobil machen. In kurz vor der Kommunalwahl seltener Einmütigkeit haben die Fraktionen eine entsprechende Resolution verabschiedet, wonach der Rat den Kreistag und die kreisangehörigen Gemeinden in ihrem Bemühen unterstützt, die beiden Anlagen zu verhindern. Der Kreistag hatte ein ähnliches Papier vor rund einem Monat verabschiedet.

„Der Rat der Stadt Wedel hält die geplante Errichtung einer Müllverbrennungsanlage sowie eines Kohlekraftwerks in Stade-Bützfleth für nicht vereinbar mit dem Schutz des Menschen, der Umwelt und der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Kreis Pinneberg“, heißt es wörtlich in der Wedeler Resolution. Demnach fordert der Rat die Landesregierung auf, sich für den Verzicht auf die Industrieanlagen einzusetzen, „da deren Emissionen angesichts der vorherrschenden Windrichtung vor allem Menschen und Umwelt im Kreis Pinneberg treffen werden“. Die Resolution soll nicht nur nach Kiel, sondern auch an die Niedersächsische Landesregierung gehen.

Wie berichtet, sollen in Bützfleth mehr als 200 000 Tonnen Müll jährlich verfeuert werden. Das ist das Zweieinhalbfache der Müllmenge, die in Tornesch-Ahrenlohe (80 000 Tonnen) pro Jahr verbrannt wird. Auf Stader Seite versucht eine Bürgerinitiative, die MVA juristisch zu verhindern. Unter anderem Seestermühe und Uetersen unterstützen das finanziell. Zudem plant der US-Chemie-Konzern DOW ein Kraftwerk, das Steinkohle, Biomasse und Wasserstoff verbrennen soll.