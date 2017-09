Rennstrecke zwischen Kitas und Schulen?

Die Pulverstraße in Wedel: An einem Ende die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und die Kita der Christuskirche, am anderen die Albert-Schweitzer-Grundschule und die Awo-Kita Hanna Lucas. Dazwischen rund 900 Meter, die von entsprechend vielen Kindern genutzt werden und daher durchgehend die Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist dagegen für die Anwohner, dass sich viele Kraftfahrer ausgerechnet an dieser sensiblen Stelle nicht daran halten.

„Diese Straße ist als 30-er-Zone ausgewiesen, was von der Mehrheit der Fahrer entweder nicht zur Kenntnis genommen oder schlicht ignoriert wird“, sagt Jörg Gehrke. Er selbst wohnt in der Pulverstraße und teilt die Sorge seiner Nachbarn, dass mit der Schule am Montag insbesondere im nicht verkehrsberuhigten Teil zwischen Galgenberg und Tinsdaler Weg wieder die notorische Gefährdungslage für die Kinder beginnt.



Berufsverkehr als Gefahr für Kinder

Besonders schlimm sei es im Berufsverkehr zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr, sagt Gehrke. Zeiten also, in denen auch viele der Kita- und Schulkinder unterwegs sind.

„Viele Autofahrer nehmen den Weg durch unsere Wohnstraße, um sich eine Ampel zu sparen“, so Gehrke. „Da ist ja im Prinzip auch nichts gegen einzuwenden. Wenn sie sich denn an die Geschwindigkeit halten würden.“ Genau dies sei jedoch nicht der Fall. Im Namen der Anwohner fordert Gehrke die Stadt daher dringend auf, tätig zu werden. „Das Aufbringen von Schwellern oder beidseitig versetzte Parkflächen oder auch als letztes Mittel effektive Geschwindigkeitskontrollen zur Rush-Hour müsste doch kurzfristig möglich sein. Oder wie ernst sind die Aussagen zur Verkehrsrücksicht vor Schulen zu nehmen?“

Cornelia Wegner von der städtischen Verkehrsaufsicht erteilte gestern auf Anfrage unserer Zeitung den Anwohner in punkto Schweller eine Ansage: Zu diesem Mittel greife Wedel generell nicht, da sie vor allem Lärm erzeugen, aber kaum etwas nützen würden. Sie werde sich die Situation jedoch vor Ort anschauen und verdeckte Geschwindigkeitsmessungen durchführen lassen. Auf Basis der Ergebnisse würden gegebenenfalls weitere Maßnahmen erwogen.