Renate Palm bleibt Awo-Chefin 2 1

Vorsitzende einstimmig im Amt bestätigt

von shz.de

20. April 2018, 16:00 Uhr

Wird „Hanna Lucas“ zur besten Kita Deutschlands gekürt? Unter den ersten zehn Anwärtern auf den „Deutschen Kita-Preis“ ist die Awo-Einrichtung schon. „Drückt alle die Daumen“, bat Renate Palm. Die Awo-Ortsvorsitzende gehört zu den Wedelern, die am 2. Mai dabei sein wollen, wenn der Gewinner in Berlin bekanntgegeben wird.

Die Hoffnung auf den Preis war nur eines der vielen Themen, die während der Jahreshauptversammlung zur Sprache kamen. Palm blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, den 90. Geburtstag des Wedeler Ortsvereins, den 45. der Kita Bekstraße mit dem Kinderfest aller drei Awo-Kitas am Strandbaddamm. Einen hervorragenden Platz in Palms Bericht nahm die Sozialberatungsstelle ein. Hier ging es vor allem um den Einsatz in Fällen von Mieträumungsklagen, gegen die ein einzelner Mieter kaum eine Chance habe.

Viel Lob gab es auch für die 17 ehrenamtlichen Helfer im Awo-Treff. Immerhin sind sie längst nicht mehr die Jüngsten. Die älteste Helferin hat ihren 86. Geburtstag schon hinter sich. Nicht zuletzt durfte sich Bürgermeister Niels Schmidt viel Schmeichelhaftes anhören. Der revanchierte sich mit der Zusage, die Stadt stehe auch weiterhin an der Seite der Awo, die er als verlässlichen Partner im sozialen Bereich bezeichnete.

Von den mehr als 400 Mitgliedern nahmen 75 an der Versammlung teil. Einstimmig bestätigten sie Palm für weitere vier Jahre als Vorsitzende, Heidi Eydeler und Ingo Militzer als ihre Stellvertreter und Heike Militzer als Schriftführerin. Auch die Beisitzer Elke Samtleben-Garry, Koroush Bagheri und Jörg Flint bleiben im Amt. Anneliese Röttger kam als neue Beisitzerin hinzu.

Außerdem stellte sich die Versammlung geschlossen hinter einen Antrag des Vorstands, Mitglieder nach 15jähriger AWO-Zugehörigkeit bei der Vergabe von freien Plätzen in der Awo-Wohnpflege vorrangig zu berücksichtigen. Es sei schwer vermittelbar, dass wir als Ortsverein da keinerlei Hilfe leisten können, begründete Palm ihren Antrag. Der geht jetzt zur weiteren Bearbeitung und Umsetzung zuerst an den Kreis- und dann an den Landesverband.

Georg Palm trug den Awo-Geschäftsbericht für 2017 vor. Nach Abzug der Personalkosten – bei 88 Mitarbeitern mit fast vier Millionen Euro der größte Einzelposten – sowie der Abschreibungen und anderer Kosten blieb ein Gewinn von 2000 Euro übrig.