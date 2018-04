Vier neue Häuser aufgehängt : Reinemachen bei den Fledermäusen in Wedel

Einmal im Jahr säubert die Wedeler Nabu-Gruppe die Kästen der nachtaktiven Tiere.

von Bastian Fröhlig

20. April 2018, 14:30 Uhr

Wedel | Sanft gleitet der etwa 20 Kilogramm schwere Fledermauskasten aus seiner Verankerung. Zwei ehrenamtliche Helfer der Ortsgruppe Wedel des Naturschutzbunds (Nabu) halten das Seil, an dem das Quartier für die nachtaktiven Tiere hängt. Zentimeter um Zentimeter nähert er sich dem Boden. Gefühlvoll setzt der Kasten aus Holzbeton auf dem Boden auf. „Er steht“, sagt Jörn Mohrdieck, stellvertretender Vorsitzender der Wedeler Nabu-Gruppe. Das Halteseil erschlafft. Kurz Zeit zum Durchatmen.

Tiere nicht unnötig stören

Doch viel Zeit wollen die Naturschützer nicht verstreichen lassen. Mohrdieck löst die Sicherung, der Kasten wird gekippt und dann ist er offen. „Das sind mindestens 20 Große Abendsegler“, stellt der Naturschützer sichtlich erfreut fest. Er hält die Frontabdeckung in der Hand, unter der sich fünf, sechs Fledermäuse befinden. Am Boten herrscht eifrige Betriebsamkeit. Dreck und Kot wird aus dem Fledermauskasten entfernt. Es soll schnell gehen, um die Tiere nicht unnötig zu stören und zu vertreiben. „Sie werden nicht wegfliegen, weil sie nachaktiv sind, aber sie können aus dem Kasten krabbeln“, sagt Mohrdieck.

Wie auf Kommando bewegt einer der Abendsegler langsam seine Klaue. „Wir müssen uns beeilen“, sagt Mohrdieck. Die Sozialrufe der Fledermäuse sind nun gut zu hören. Außer Ortungsrufen, die rein der Orientierung und Beutefindung dienen, nutzen alle Arten Lautäußerungen auch für die Kommunikation. „Jetzt kommt langsam Panik auf“, stellt der Nabu-Mann fest. Der Kasten ist sauber, schnell wird noch die Front gereinigt und dann wieder verankert. Die Rufe der Fledermäuse werden leiser. Als die Dunkelheit im Kasten wieder eingekehrt ist und dieser ruhig steht, wird es still.

Insgesamt 47 Kästen

„Das ist schon ein besonderes Erlebnis“, sagt Marco Sommerfeld, Leiter der Carl Zeiss Vogelstation. Eigentlich war er in der Wedeler Marsch, um Gänse zu zählen. „Das konnte ich mir aber nicht entgehen lassen,“ Einmal im Jahr werden die Fledermauskästen in Wedel gereinigt. Seit dem vergangenen Wochenende, an dem vier neue aufgehängt wurden, sind es nun insgesamt 47 Kästen.

„Eigentlich machen wir das turnusmäßig immer im Herbst, wir mussten es aber ins Frühjahr verschieben“, erläutert Mohrdieck. Die Reinigung sei auch dringend notwendig gewesen. „Die Tiere waren nicht nur nass vom Regen sondern auch verdreckt. Im schlimmsten Fall hätten sie sich selbst eingebaut“, sagt der Naturschützer, der auch in der Fachgruppe Fledermausschutz aktiv ist.

Sieben Fledermausarten

Sieben Fledermausarten – die Breitflügel-, Zwerg-, Mücken-, Wasser-, Fransen-, Zweifarben-Rauhhaut-Fledermäuse sowie die Abendsegler – leben in und rund um Wedel zwischen Holmer Sandbergen, Elbe und dem Klövensteen. Von den 47 Fledermauskästen sind fünf Großquartiere, in denen bis zu 150 Tiere am Tag schlafen, um nachts auf Beutezug zu gehen. „Wir haben Hotspots in der Marsch und im Bürgerpark, wo die Fledermäuse nachts auf Beutezug gehen“, erläutert Mohrdieck.

Für Menschen seien die Tiere absolut ungefährlich. „Ihren schlechten Ruf haben sie nur aus Schauergeschichten.“ Wer eine Fledermaus findet, etwa im Stapel für das Kaminholz, kann sich direkt an das Fledermaus-Nottelefon wenden, wo der Nabu unter (07 00) 35 33 37 62 Tipps zum Umgang mit den oft aufgrund der braunen Farbe kaum wahrnehmbaren Tieren gibt oder auch eine Abholung pflegebedürftiger Tiere veranlasst.