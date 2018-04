Bildungsprojekt „Wedel is(s)t regional“ : Regionale Früchte statt Flugobst

Das Projekt soll über das CO2-Einsparpotenzial bei der Ernährung aufklären. Es werden noch weitere Mitstreiter gesucht.

von Bastian Fröhlig

06. April 2018, 13:00 Uhr

Wedel | Die „Flugananas“ steht als Synonym für den klimaschädlichen Transport von Früchten. Während andere exotische Früchte unreif geerntet und dann gekühlt per Schiff nach Europa transportiert werden, wird die Flugananas wie auch anderes Flugobst, vor allem Litschis, Bananen und Mangos, reif geerntet und als „Nebenfracht“ per Flieger transportiert. Laut des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE) in Gießen werden täglich mehr als 140 Tonnen Lebensmittel als Luftfracht nach Deutschland befördert. Das mache weniger als ein Prozent des gesamten Lebensmittelangebots aus – verursache aber zehn bis 16 Prozent der durch Lebensmitteltransporte entstandenen Treibhausgase. Pro Kilogramm Lebensmittel entstünden bei einem Flugtransport bis zu 170 Mal so viele klimaschädliche Emissionen wie bei einem Schiffstransport.

Viele Beteiligte

Flugobst ist ein Thema, um das es bei dem neuen Bildungsprojekt „Wedel is(s)t regional“ geht. An der Initiative beteiligen sich außer der Stadt Wedel und der Volkshochschule (VHS) Wedel auch der Kreis Pinneberg, der Klimaschutzfonds Wedel, die Initiative „Wedel im Wandel“, mehrere Kindertagesstätten sowie engagierte Privatpersonen.

Hervorgegangen ist das Projekt aus einem Workshop der Wedeler Klimaschutzkonferenz, die Zippel im Oktober vergangenen Jahres initiiert hatte. Die gemeinsame Leitung des Projektes übernahmen zum Start Cornelia Mayer-Schwab, Leiterin der VHS, und die Wedeler Klimaschutzmanagerin Zippel. In den Workshops einigten sich die Teilnehmer auf das Thema „klimafreundliche/regionale/saisonale Ernährung“.

Ökologische Folgen

„Gerade das Thema Ernährung bietet enormes Potenzial für die Einsparung von CO2. Für die gleiche Menge CO2, die für die Aufzucht und den Transport einer Ananas mit 1,3 Kilogramm Gewicht verbraucht wird, könnte man rund vier Kilogramm regional erzeugte Äpfel auf den Tisch bringen“, sagt Zippel. Über verschiedene Informationskanäle sollen bis November auf kreative Art und Weise Informationen zu den ökologischen Folgen des persönlichen Einkaufsverhaltens in Wedel vermittelt werden.

Die ersten Aktionen im Rahmen der Initiative sind bereits angelaufen. Die Kindertagesstätten „Hanna Lucas“ und „Traute Gothe“ wollen verstärkt regionale und saisonale Produkte in den Kita-Alltag einbinden. Erkundungsausflüge zu regionalen Höfen und Wochenmärkten sind geplant. Mitglieder der Initiative wollen ein E-Learning-Programm mit Quiz-Funktion zur klimafreundlichen Ernährung entwickeln. Zudem sollen regionale Rezepte gesammelt werden. Auch ein Logo, das über den verschiedenen Aktionen stehen soll, wird derzeit erarbeitet. Eine Ausstellung soll die Ergebnisse der Teilnehmenden im Rathaus präsentieren.

Unterstützer gesucht

Die laufenden Projekte sollen auch den Anreiz für weitere Interessenten sein, sich zu melden, um die bestehenden Aktionen zu unterstützen, oder sogar eigene Ideen umzusetzen. Als weiterer Impuls ist für den 24. April um 17 Uhr im Ratssaal im Rathaus Wedel ein öffentlicher Vortrag von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zum Thema „Klimaschutz schmeckt“ geplant.

Wer an der Initiative mitarbeiten möchte, kann sich per E-Mail an s.zippel@stadt.wedel.de oder unter Telefon (0 41 03) 70 73 33 bei der Klimaschutzmanagerin melden.