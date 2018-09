Recyclinghof: Gegenwind für die GAB

Wedel fordert Beteiligung / Rat kritisiert Kommunikation

von Oliver Gabriel

22. September 2018, 16:00 Uhr

Die Pläne der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) zur Errichtung eines Recyclinghofs in Wedel sorgen weiter für Wirbel. Einstimmig hat der Rat den von Grünen und SPD initiierten interfraktionellen Antrag beschlossen, wonach Politik und Verwaltung in die Planung einbezogen werden und vor etwaigen Beschlüssen verkehrliche sowie städtebauliche Untersuchungen angestellt und bewertet werden sollen. Zudem wurde deutliche Kritik an mangelnder Kommunikation seitens des Kreises laut.

Die Vorlage, die kommende Woche im Kreis-Umweltausschuss beschlossen werden soll, habe schon lange vorgelegen, ohne das Wedel informiert oder nach einer Meinung gefragt worden sei, so Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke in der Antragserläuterung. „Dabei ist die geplante Nutzung auf dem Privatgrundstück ohne öffentliche Erschließung nicht möglich.“

Wie berichtet will die GAB mit dem Kreis Pinneberg als Mehrheitsanteilseigner und dem Entsorger Remondis als Gesellschafter einen Recyclinghof für alle Abfallsorte inklusive Problemstoffen auf dem ehemaligen Bötel-Gelände am Kronskamp bauen. Dort hatte Remondis Anfang 2018 die Firma Optisys übernommen. „Wir wollen Informationen von neutralerer als der interessierten Seite der GAB“, sagte Wuttke auch vor diesem Hintergrund.

Der Grünen-Chef interpretierte zudem ein Schreiben von der GAB-Geschäftsführung an Wedels Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) nach dessen Bericht so, dass Wedel bei der Entscheidung „allenfalls eine Randrolle“ spielt. „Für mich klingt das so, als ob es eine klare Order gibt, was mit dem Grundstück passiert“, so Wuttke.

CDU-Fraktionschef Michael Kissig, der ebenfalls das Kommunikationsverhalten des Kreises kritisierte, erinnerte daran, dass in der Beschlussvorlage sogar dezidiert stehe, dass die GAB auf dem Grundstück im Rahmen der bestehenden Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz eine Anlage realisieren kann. Unabhängig von der Frage, ob ein Recyclinghof generell auch im Interesse der Wedeler Bevölkerung sein könnte, sei klar: „Dies kann nicht der richtige Standort sein.“ Trotzdem setzt der CDU-Chef auf Gespräche und nicht auf „Fundamentalopposion“, nach der ein FDP-Antrag zum Thema klinge.



Gespräche vor „Fundamentalopposition“





Wie berichtet, hatten die Liberalen in einer eigenen Vorlage ein generelles Nein zum Kronskamp gefordert. Politik und Verwaltung sollten alle Mittel ausschöpfen, einen Recyclinghof dort zu verhindern, so die FDP. Martin Schumacher, planungspolitischer Sprecher der Liberalen, sprach von einer verkehrlichen Katastrophe im Umfeld der Rissener Straße, wo Wedle gerade aus verkehrstechnischen Bedenken eine Obi-Ansiedelung abgelehnt hat. Zudem sei ein großflächiger immissionsreicher Betrieb mit wenigen Arbeitsplätzen kontraproduktiv in Hinblick auf Wedels Planungen für eine zweite S-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe.

Zwar nannte Linke-Fraktionssprecher Detlef Murphy einen Recyclinghof am Kronskamp eine „apokalyptische Vorstellung“, während Heidi Keck (SPD) den „eigentlichen Hammer in der Nichtbeteiligung Wedels“ sah. Wie die übrigen Fraktionen setzten sie jedoch ebenfalls zunächst auf klärende Gespräche mit dem Kreis und der GAB und lehnten den FDP-Antrag ab.