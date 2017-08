Beschlussvorschlag : Radstreifen für die Schulauer Straße

vergrößern 1 von 2 Foto: Gabriel 1 von 2

Wedel | Die Stadt will Radfahrer in der Schulauer Straße auf die Fahrbahn holen. Nachdem die geplante Pflasterung des Jörg-Balack-Wegs zur Verbesserung des Radwegenetzes an den Stimmen von CDU und WSI gescheitert ist (wir berichteten), präsentiert die Verwaltung in der nächsten Bauausschusssitzung am Donnerstag, 7. September, einen neuen Vorschlag. Demnach soll der Radweg entlang der Schulauer Straße zurückgebaut werden. Stattdessen soll ein Schutzstreifen respektive Angebotsstreifen für Radfahrer auf der jetzigen Fahrbahn markiert werden.

Die beidseitig geführten Radwege mit einem beziehungsweise 1,6 Metern Breite zählen zu jenen Baustellen, die die Bestandsaufnahme des Wedeler Radwegenetzes durch das Büro SBI 2016 aufgezeigt hatte. Risse in der Oberfläche und Anhebungen durch Baumwurzeln lassen keinen Zweifel an der Sanierungsbedürftigkeit und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Problem: In der vorhandene Breite sind beide Wege zu schmal und daher nicht benutzungspflichtig.

Die Idee daher: Die Radwege werden aufgehoben und Gehweg beziehungsweise Grünfläche verbreitert. Radfahrer sollen dagegen mit Hilfe einer gestrichelten Linie auf der Straße geführt werden. Diese Markierung lässt dem Radler 1,25 bis 1,5 Meter Platz und darf nur im Bedarfsfall, etwa bei Lkw-Begegnung, von Kraftfahrzegen überfahren werden. Gegebenenfalls müsste dafür die Mittelmarkierung der Fahrbahn entfernt und unter Umständen mangels Breite auch auf Abbiegestreifen verzichtet werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Letzteres müsse noch geprüft werden.

Auf insgesamt 120.000 Euro veranschlagt die Stadt die Neugestaltung der Radführung. Da im aktuellen Haushalt nur 100 000 Euro für diesen Posten zur Verfügung stehen, soll zunächst an der Ostseite begonnen und die Westseite 2018 umgebaut werden. Die Fahrbahnbreite selbst soll unverändert blieben.

von Oliver Gabriel

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr