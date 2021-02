Unfall in Haseldorf : Radlader kippt um – Feuerwehr befreit schwer verletzten Arbeiter

Ein Allrad Knicklenker legte sich auf die Seite. Der Fahrer fiel durch die Tür und drohte eingequetscht zu werden.

Haseldorf | Der Alarm lief am Montag (15. Februar) um 13.21 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr auf: Menschenleben in Gefahr in Haseldorf am Scholenfleth. Auf einem privaten Betriebsgelände war ein Arbeiter beim Rangieren mit einem Radlader, einem sogenannten Allrad ...

