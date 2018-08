Querkopf als Symbol der Teilhabe

von Florian Kleist

20. August 2018, 18:07 Uhr

Im Kunsthaus treffen sich seit acht Jahren auch die Mitglieder einer dynamischen Künstler-Formierung der Lebenshilfe Schenefeld. Mit ihren Ergebnissen wie den Querköpfen, die auf dem Foto zu sehen sind, haben sie bereits an Wettbewerben teilgenommen. Bilder der Kunstgruppe sind derzeit in den Fluren der Verwaltung der Lebenshilfe am Osterbrooksweg zu sehen. Seite 8