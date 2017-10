Feuerwehr im Einsatz : Pumpe am Wedler Sperrwerk ausgefallen – Überflutung droht

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

von dpa und Daniel Friederichs

erstellt am 08.Okt.2017 | 09:25 Uhr

Wedel | Nach dem Ausfall einer Pumpe am Wedler Sperrwerk (Kreis Pinneberg) sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seit Samstagabend im Dauereinsatz. Es drohe die Überflutung landwirtschaftlicher Flächen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der anhaltende Regen sorge für eine weitere Verschärfung der Lage. „Menschen sind allerdings nicht in Gefahr“, betonte der Sprecher am frühen Sonntagmorgen.

Die Hochleistungspumpe sei normalerweise dafür da, das Wedler Hinterland zu entwässern. Auf den Obstfeldern drückt bereits am Sonntag das Grundwasser hoch, Apfelbäume reagieren darauf empfindlich, wie ein Feuerwehrsprecher sagt. Um die Schäden für die Obstbauern möglichst gering zu halten, wurden am Sonntag noch weitere Kräfte und Pumpen nachalarmiert.

Mindestens drei Tage sollen die Pumparbeiten vor Ort andauern. Derzeit wird versucht die ausgefallene Pumpe im Sperrwerk zu reparieren. Es werden über 30.000 Liter pro Minute in die Elbe gepumpt. Mit den weiteren Pumpen will man später insgesamt 50.000 Liter pro Minute schaffen, um den Wasserpegel von 6,30m auf 5,80m abzusenken.

