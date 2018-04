Ostermarsch : Protest für Abrüstung und Frieden in Wedel

Etwa 100 Teilnehmer folgten dem Aufruf des Friedensnetzwerks Kreis Pinneberg zum Ostermarsch durch Wedel.

von Bastian Fröhlig

03. April 2018, 13:00 Uhr

Wedel | „Ich bin froh, dass ihr alle gekommen seid. Es ist so wichtig wie noch nie“, sagte Irmgard Jasker vom Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg vor dem Start des 35. Ostermarschs in Wedel. „In dieser schrecklichen Zeit mit Kriegen weltweit, unberechenbaren Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump kommen wir heute zusammen, um unsere Stimme gegen das Morden zu erheben.“ Etwa 100 Teilnehmer waren dem Aufruf des Netzwerks gefolgt und protestierten unter dem Motto „Abrüsten statt aufrüsten – für eine neue Entspannungspolitik“.

Günther Wilke erinnerte als Zeitzeuge an die Gründung der Initiative „Kampf dem Atomtod“. Im Jahr 1958 waren 168 aktive Helfer in Wedel von Tür zu Tür gezogen, um eine Volksbefragung durchzuführen. 92,7 Prozent der Wedeler lehnten eine Atombewaffnung ab. „Diese Aktion war die Keimzelle der heutigen Friedensbewegung. die leider nicht mehr die Kraft von damals erreicht“, sagte Wilke und er appellierte: „Wir wollen eine Welt ohne Atomwaffen und fordern von der neuen Bundesregierung endlich die Unterzeichnung des Atomwaffen-Verbotsvertrags. Es wird höchste Zeit.“

Diese Forderung unterstützte auch Friedens- und Konfliktforscher Jürgen Scheffran, Professor an der Universität Hamburg. „Hat die Politik aus den Kriegen der letzten 100 Jahre nichts gelernt?“, fragte Scheffran. Die Alternative zu Abschottung und Aufrüstung seien „Entspannung, Abrüstung, Konfliktprävention und nachhaltige Friedenssicherung“. Er rief dazu auf, die Unterschriftenlisten zu unterschreiben, mit denen die Bundesregierung aufgefordert wird, den Vertrag zum Verzicht auf Atomwaffen zu unterzeichnen. „Dann setzt Deutschland der tödlichen Spirale etwa entgegen. Wir brauchen friedensbewusste Menschen, die sich für die Abrüstung und den Frieden einsetzen.“

„Wir sind keine 100 000 aber 100 Menschen. Wenn überall in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, hoffe ich, dass wir etwas bewegen können“, sagte Jasker bevor sich der Marsch durch die Wedeler Innenstadt in Bewegung setzte. Am Roland wurden Luftballons als Zeichen des Friedens steigen gelassen. Die Veranstaltung endete mit einer Diskussionsrunde und Folk-Musik der „Oster-Band“ auf dem Kulturschiff Batavia.