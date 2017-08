Landfrauenverein Holm : Programm-Auftakt mit Poetry-Slam

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirsten Heer 1 von 1

Holm | Mit einem Frühstück im „Lust auf Genuss“ des Party-Dienstes Paulsen an der Hauptstraße beginnt das neue Halbjahres-Programm, das der Vorstand des Landfrauenvereins Holm und Umgebung zusammengestellt hat. Zu der Vormittagsveranstaltung am kommenden Sonnabend, 19. August, wird auch Jan Ladiges erwartet, ein Meister des plattdeutschen Poetry-Slams. Ladiges ist für seine plattdeutsche Dichtkunst von seiner Heimatgemeinde mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden. Wer Lust auf Schlemmen und Ladiges trockenen Humor hat, muss sich mit der Anmeldungen sputen: Sie ist nur noch heute bei der Vorsitzenden Heidi Kieselbach unter Telefon 04103-88251 möglich. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, die Kosten betragen 15 Euro.

Für den kommenden Monat hat das Vorstandsteam eine Ausfahrt vorgesehen. Am Mittwoch, 13. September, verbringen die Landfrauen einen Tag in Delve in Dithmarschen. Der kleine Ort liegt auf der Heide-Itzehoer Geest in unmittelbarer Nähe der Eider. Der Bus startet um 9.45 Uhr vom Gemeindebüro an der Schulstraße. Vorgesehen ist auch eine Eiderfahrt. Mittags wird ein Kohlbüfett geboten, später gibt es Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme kostet 48 Euro. Anmeldungen werden bis Dienstag, 5. September, entgegengenommen.

Für den Oktober stehen gleich zwei Aktivitäten auf dem Plan. Beim Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, übernimmt der Landfrauenverein erneut die Ausgestaltung dr Cafeteria und den Kuchenverkauf auf dem Dorfplatz an der Schulstraße.

Fünf Tage lang die Mosel genießen

Die Mehrtagesfahrt dieses Jahres führt von Mittwoch, 4. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, an die Mosel. Die Region gehört zu den schönsten und beliebtesten Urlaubsgebieten Deutschlands. Sie bietet unzählige Sehenswürdigkeiten, uralte Kulturdenkmäler, einzigartige Natur und vor allem herzliche Gastgeber, die sich mit besonderer Freundlichkeit um ihre Besucher kümmern. Der Inklusivpreis von 439 Euro deckt die Kosten für Busfahrt, Halbpension und Ausflugsprogramm ab. Wer ein Einzelzimmer haben möchte, muss zusätzlich 49 Euro bezahlen.

Quasi als Nachlese zur Mosel-Tour findet dann am Mittwoch, 1. November, eine Weinprobe mit Torsten Friese vom Weinhaus „Alte Schmiede“ statt. Dazu wird ab 19.30 Uhr im Dörpshus, Im Sande 1 b, auch ein Käse-Imbiss gereicht. Es wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von fünf Euro erhoben. Wer dabei sein möchte, muss sich bis Freitag, 27. Oktober, anmelden.

Traditioneller Schlusspunkt im Veranstaltungsreigen ist die Weihnachtsfeier auf dem Rißler-Hof im „Café und Bleibe“ in der Straße Im Ort 16 am Dienstag, 12. Dezember. Ab 19 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen. Im Anschluss daran erwartet die Gäste ein Live-Programm mit Herbert Frauen. Auch für 2018 gibt es bereits eine Planung: Am Mittwoch, 17. Januar, steht Bingo an.