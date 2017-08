Wedel : Pool-Party in der Badebucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | „Auf die Plätze, fertig, los!“ Kaum hatte Moderator Lukas Klöpping vom Zephyrus Discoteam gestern das Startsignal gegeben, stürzten sich die Kinder ins Wasser. Im Außenbereich der Badebucht galt es den luftgefüllten Disco-Hasen zu stürmen – immer in Viererteams. Eines der Highlights der großen Pool-Party, die gestern gefeiert wurde.

„Draußen bei Sonne macht so eine Party noch mehr Spaß, aber wir haben hier natürlich den Vorteil, dass wir einfach in den Innenbereich gehen können“, sagte Klöpping. Matten und Bälle für das Lauf über das Wasser kamen zum Einsatz, aus Booten gingen die Kinder auf Entenjagd, um die 150 gelben Quitscheenten einzusammeln und aus den Boxen dröhnten Party-Hits. Die Torwand und die Spiele für die Liegewiese blieben allerdings gestern eingepackt. „Bei dem Wetter wird das kaum angenommen“, erläuterte Klöpping, der im Juni und Juli insgesamt 32 Pool-Partys moderiert hat. Dafür trieb aber der große luftgefüllte Disco-Hase auf dem Außenschwimmbecken und diente für so manche Spiele und immer wieder als Sprunginsel für die jungen Besucher.

„Für uns war es kein Problem, die Party kurzerhand von draußen nach drinnen zu verlegen“, erläuterte Klöpping. Das leidige Thema Sonne und Wetter verfolge ihn schon die komplette Badesaison. „In Süddeutschland hatten wir zumeist Glück, aber im Norden ist es schon ein großer Vorteil, wenn es einen Innenbereich gibt“, sagte Klöpping. Das merkt auch die Badebucht. „Mit den bisherigen Besucherzahlen dieser Saison sind wir sehr zufrieden. Auch die vergangene Badesaison war sehr zufriedenstellend“, sagte Badleiter Karsten Niss. Im Mai und Juni zählte die Badebucht 43 000 Gäste. „Wir sind nicht so abhängig vom Wetter, wie ein reines Freibad. Bei uns sind die Außenbecken und die Wiesen ein Zusatzangebot. Wenn das Wetter spontan umschlägt und Regen oder Gewitter angesagt ist, sucht man eher solche multifunktionalen Anlagen auf“, erläuterte Niss.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 14.Aug.2017 | 16:00 Uhr