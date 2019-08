Polizeigewerkschaft: Vollsperrung nach A 7-Unfall zu spät

von kms

15. August 2019, 11:31 Uhr

Quickborn | Nach dem Unfall mit sieben Verletzten auf der A7 bei Quickborn, erhebt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) scharfe Kritik an der Personalausstattung der zuständigen Autobahnpolizei. Im konkreten Fall habe der Personalmangel dazu geführt, dass die Vollsperrung der Autobahn zu spät eingerichtet wurde. Die Folge: Die Beamten vor Ort seien unnötig lang in Gefahr durch vorbeirauschende Autos gewesen und im Folgestau habe sich ein weiterer Unfall ereignet.

Wie berichtet, war am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Jaguar mit sehr hohem Tempo – Zeugen berichteten vor Ort von mehr als 200 Stundenkilometern – auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen sein, als sich plötzlich eine dichte Regenwand auftat, wie die Polizei mitteilte. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit drei weiteren Autos.

Die GdP kritisiert, dass die zuständige Autobahnpolizei personell noch nicht so gut ausgestattet ist, wie es für den Streckenabschnitt zwischen Quickborn und Neumünster nötig ist. Diese wurde in beide Richtungen dreispurig ausgebaut und seit Juni weitgehend ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen freigegeben. Dies habe, wie es in einer Mitteilung der GdP heißt, zu mehr schweren Unfällen geführt und erfordere dementsprechend mehr Einsatzkräfte.