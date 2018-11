Polizei verteilt Lob beim Fahrradcheck

Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) macht Fünftklässer fit

von shz.de

17. November 2018, 16:00 Uhr

Tialda strahlte. Die zehnjährige Uetersenerin bekam ein dickes Lob von Bernd Kock. Der Jugendsachbearbeiter von der Polizei Uetersen hatte abermals die Aufgabe übernommen, die Fahrräder der Fünftklässler von der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) auf ihre Einsatztüchtigkeit zu überprüfen. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, sagte Kock. Auch Klassenpatin Charlotte (14) aus der 8 d sparte nicht mit Lob, denn die Haselauerin fühlt sich für die Jüngsten verantwortlich.

In diesem Schuljahr mussten der obligatorische Fahrradcheck und das Radturnier aus organisatorischen Gründen in den November verlegt werden. „Es ist uns ein sehr großes Bedürfnis, dass wir zur dunklen und nassen Jahreszeit die Fahrräder unserer Jüngsten einmal auf Herz und Nieren überprüfen“, sagte Lehrer Tobias Führmann. Er freute sich, dass die etwa 70 Räder der jüngsten Schüler weitestgehend verkehrssicher waren. Nur vereinzelt gab es Beanstandungen. Es fehlten beispielsweise Reflektoren und auch Lichtanlagen oder Bremsen müssen nachgebessert werden. Diese Beanstandungen müssen nun behoben werden, was natürlich von der Polizei kontrolliert wird. Bei Fragen können sich die Schüler im Zweifel auch an Charlotte wenden. Sie liebt ihre Aufgabe als Klassenpatin und nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. „Anfangs sind die Neuen ganz unsicher, und es ist schön zu sehen, wie sie sich bei uns einleben“, sagte sie.

Im Zuge des Präventionskonzepts und der Verkehrserziehung wurde das im Anschluss an die Fahrradüberprüfung durchgeführte Turnier zum achten Mal organisiert. Auch da fieberte Charlotte mit, denn der zu bewältigende Parcours ist gar nicht so einfach. Sieger wurden Samantha (5 b) und Fynn-Henry (5 c), gefolgt von Celina (5 c) und Bennet (5 c) sowie den Drittplatzierten Taya (5 c) und Luca (5 b).