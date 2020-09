Attacke auf 30-Jährigen : Polizei sucht Zeugen: Wedeler vor dem S-Bahnhof niedergeschlagen

Die Polizei sucht nach der Tat am frühen Sonnabendmorgen zwei Männer.

von Oliver Gabriel

02. September 2020, 13:00 Uhr

Wedel | Nach einer Körperverletzung am frühen Sonnabendmorgen (29. August) im Bereich des Wedeler Bahnhofsvorplatzes sucht die Polizei zwei Männern sowie weitere Zeugen. Um 3.36 waren die Beamten zu einer Auseinandersetzung gerufen worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte laut einem Polizeisprecher einen am Boden liegenden 30-jährigen Mann aus Wedel vor.

Täter soll unvermittelt zugeschlagen haben

Zeugen hätten berichtet, dass zwei Männer aus Richtung S-Bahn gekommen seien und zunächst an dem Wedeler vorbeigegangen seien. Einer der Männer soll den 30-Jährigen daraufhin unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser stürzte. Der Verletzte wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Gesuchte sind Richtung Hamburg geflüchtet

Der Schläger und sein Begleiter seien nach der Tat über die Rissener Straße in Richtung Hamburg geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Flüchtigen sollen laut Zeugen zwischen 23 und 26 Jahre alt sein und schwarze Hautfarbe haben. Der mutmaßliche Täter soll eine Jacke in Militäroptik getragen haben. Sein Begleiter soll mit schwarzer Jacke und Jeans bekleidet gewesen sein.

Wer Hinweise zu den Männern oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wedel unter der Telefonnummer (04103) 50180 in Verbindung zu setzen.

