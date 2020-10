In Wedel gefunden : Polizei sucht Besitzer: Wem gehört dieser Stoffbeutel mit Bargeld?

Bereits vor vier Wochen wurde auf dem Areal der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ein blauer Beutel mit einer nicht unerheblichen Menge an Geld entdeckt. Doch wem gehört er?

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

15. Oktober 2020, 14:45 Uhr

Wedel | Nach dem Fund eines Geldbeutels sucht die Polizei nach dem Besitzer. Wie erst am Donnerstag (15. Oktober) bekannt wurde, ist bereits vor knapp vier Wochen, am 23. September, auf dem Gelände der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule im Tinsdaler Weg in Wedel ein Stoffbeutel mit besonderem Inhalt gefunden worden. In dem blauen Sack befand sich eine „nicht unerhebliche Menge an Bargeld“, wie die Polizeipressestelle Bad Segeberg berichtet.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei prüft die näheren Umstände des Geldfunds und bittet den Besitzer, sich zu melden. Auch mögliche Zeugen werden um Hinweise gebeten. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg sind unter der Telefonnummer (04101) 20 20 zu erreichen.

