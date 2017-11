Polizei nimmt Spielhallenräuber fest

von Oliver Gabriel

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Pinneberg: Rund zwei Wochen nach einer Serie von Raubüberfällen auf Spielhallen in Wedel und Rissen konnte der mutmaßliche Täter am vergangenen Mittwoch in der Rolandstadt festgenommen werden. Laut Polizei haben Zeugenhinweise die Ermittler auf die Spur des 29 Jahre alten Mannes aus Wedel gebracht. Der Tatverdächtige habe alle drei Überfälle bei der Vernehmung eingeräumt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Einsatzkräfte unter anderem das Messer sicherstellen, mit dem der Mann die Spielhallen-Angestellten bedroht hatte. Aufgrund einer psychischen Erkrankung wurde der 29-Jährige in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen.



Aufsicht mit Messer bedroht





Die Raubserie begann in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober in Hamburg-Rissen. In einer Spielhalle am Grete-Nevermann-Weg hatte ein mit einem Messer bewaffneter maskierter Mann Geld gefordert. Er entkam mit 150 Euro Beute. Am 31. Oktober schlug der Täter dann im Wedeler Rosengarten zu und überfiel die dortige Spielothek. Wieder bedrohte er die Aufsicht mit einem Messer. Diesmal erbeutete er einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Überfall Nummer drei folgte am 4. November, diesmal am helllichten Tag um 10 Uhr vormittags und direkt gegenüber der Wedeler Polizeiwache in der Gorch-Fock-Straße. Dort soll der mit Sturmhaube und Kapuze maskierte Mann die Angestellte zunächst gefragt haben „Wie kann ich Ihnen helfen?“, bevor er sein Messer zückte. Die Aufsicht stieß den Täter weg, woraufhin dieser ohne Beute die Flucht ergriff.

Die Kripo prüft nach Polizeiangaben nun, ob es Zusammenhänge zu weiteren Raubüberfällen auf Spielhallen gibt.