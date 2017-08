Zeugenaufruf nach Grusel-Fund in Rissen : Polizei: Körperteile gehören wahrscheinlich zu Frauenkörper

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Rissen | Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen der gefundenen Körperteile in Hamburg-Rissen bekanntgegeben. Demnach ist davon auszugehen, dass die zwei gefundenen Körperteile zum Körper einer Frau afrikanischer Herkunft gehören. Die genaue Identität steht bislang zwar noch nicht eindeutig fest, es könnte sich hierbei aber um eine 48-Jährige handeln, die seit dem 01.08.2017 nicht mehr gesehen wurde. Weitere Körperteile sind im Verlauf der gestrigen Suchmaßnahmen nicht gefunden worden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Am gestrigen Donnerstagmorgen, um 08.25 Uhr, hatten Passanten die abgetrennten Körperteile in einem Gebüsch am Leuchtfeuerstieg im Hamburger Stadtteil Rissen, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein gefunden. Jetzt suchen die Ermittler nach weiteren Hinweisen, die bei der Aufklärung helfen können. Zeugen, insbesondere auch Camper und Tagestouristen - die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Elbufers zwischen dem Schulauer Fährhaus und dem Fähranleger Blankenese gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 11:54 Uhr