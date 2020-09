Vermisste Person : Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Markus Schmidt

Der 50-Jährige aus Holm im Kreis Pinneberg wurde zuletzt am Montagmorgen gesehen und ist seither spurlos verschwunden.

Avatar_shz von Gerrit Hencke

16. September 2020, 18:02 Uhr

Holm | Die Polizei in Wedel (Kreis Pinneberg) sucht nach dem 50-jährigen Markus Schmidt. Der Vermisste wurde letztmals am Montagmorgen in Holm gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen des Polizeireviers Wedel und der Kriminalpolizei Pinneberg nach Markus Schmidt verliefen am Mittwoch zunächst erfolglos.

Entsprechend wendet sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Polizei Wedel

Markus Schmidt ist 1,84 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt eine Brille und hat stark ausgeprägte Geheimratsecken. Zudem dürfte er Schuhe der Marke Skechers tragen. Näheres zur Bekleidung ist nicht bekannt.

Der 50-Jährige ist möglicherweise mit einem schwarzen Mountainbike der Marke Bergamont unterwegs, das über einen auffälligen Lenker verfügt.

Polizei Wedel

Markus Schmidt benötigt medizinische Hilfe. Hinweise zum seinem Aufenthaltsort erbittet die Polizei an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?