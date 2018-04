Pferdefreunde wählen neuen Chef

Jan Hermann Lienau wird Vorsitzender des Reit-und Fahrvereins Uetersen / Jugendförderung wird groß geschrieben

04. April 2018, 16:00 Uhr

Nach zehn Jahren engagierten Schaffens als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins (RuF) Uetersen wurde Jens Hauschildt (Foto, klein) jüngst auf der Jahreshauptversammlung im Haselauer Landhaus mit Dank und einer bedruckten Hindernisplanke aus seinem Amt verabschiedet. Er gab dem Nachwuchs die Zügel in die Hand. Mit Jan Hermann Lienau, der seit Kindertagen Mitglied im Verein und früher auch viele Turniere geritten ist, fand sich ein qualifizierter Nachfolger. Der bisherige Vize-Vorsitzende wurde nun von den 60 Anwesenden der insgesamt 180 Mitglieder zum neuen Chef des Reit- und Fahrvereins gewählt.

Hauschildt zog eine in jeder Beziehung erfolgreiche Bilanz für 2017. Im Sommer hatte wieder das im Zweijahresrhythmus ausgerichtete Mammut-Reitturnier am Flugplatz in Heist stattgefunden. An drei Tagen waren 1500 Reiter mit 600 Pferden beim beliebten Turnier am Start , kämpften um Medaillen, hatten Spaß und bereiteten ihn auch den mehr als 1000 Besuchern. Diese brauchten erstmals keinen Eintritt zu bezahlen, nur der Parkplatz war wie immer kostenpflichtig. Hauschildt dankte den etwa 80 Ehrenamtlichen des Vereins für ihre Hilfe, ohne die ein so großes Turnier ebenso wenig möglich sei, wie ohne die Unterstützung von Sponsoren. Nur so könne der Standard des Turniers gehalten werden, so Hauschild.

Ein weiteres Thema des Abends war die inzwischen landesweit gestellte Frage, wie der Reitsport in Zukunft auch für Kinder von weniger finanzkräftigen Eltern noch erschwinglich bleiben kann. Der friedliche Sport, bei dem Kinder so viel lernen würden, dürfe nicht elitär werden, mahnte Lienau. An Ideen zur Umsetzung werde zurzeitgearbeitet. Ein Ansatz seien die vom RuF seit Jahren gesponserten Lehrgänge für Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre.

Auch der Hetlinger Rasmus Lüneburg redet bei diesem Thema landesweit mit. Bei den offenen Wahlen wurde er einstimmig zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Er ist wie seine Geschwister Nisse und Jule, sowie RuF-Mitglied Sören von Rönne, ein international bekannter Springreiter. Weiterhin wurde Christiane Schulz zur neuen Beisitzerin gewählt. Im Amt geblieben sind Finanzchefin Saskia Schneider, welche eine einwandfrei geführte Kasse mit guter Bilanz vorlegte, Schriftführerin Jeannette Möller, die Beisitzer Kathrin Weiß und Thorsten Möller, sowie der Jugendwart Niels Ostmeier. >

