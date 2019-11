Nach Fund von vergifteten Hundeködern in Wedel : Peta reagiert: Tierschützer setzen hohe Belohnung aus

Verdächtige Hundeköder waren in Wedels Deichstraße und im Siedmoorweg entdeckt worden. Peta hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

27. November 2019, 17:00 Uhr

Wedel | Tierquäler unterwegs: In Wedel sind bereits zwei verdächtige Köder gefunden worden, die ausgelegt wurden, um Hunde zu schädigen. Das berichtete die Polizei. Jetzt hat sich Peta dem Problem angenommen. Die Tierschutzorganisation setzt eine Belohnung von 500 Euro aus, um die Täter zu fassen.

Wie die Polizei berichtete entdeckten Hundehalter am vergangenen Sonntag in der Wedeler Deichstraße verdächtige Köder. Doch das war nicht der erste Fall. Schon Anfang November hatte ein Unbekannter im Siedmoorweg Hundenahrung zusammen mit einer bisher unbekannten Substanz ausgelegt. Die Polizei rät Tierhaltern daher jetzt zu erhöhter Vorsicht. Hunde sollten an der Leine geführt werden. Halter sollten besonders darauf Acht geben, was ihre Vierbeiner aufnehmen. Hinweise zu diesen oder weiteren Funden nimmt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 40920 entgegen.

Auch Kinder sind gefährdet

Um die Vorfälle aufzuklären, setzt jetzt auch Peta eine Belohnung aus. Wer Hinweise geben kann, die den mutmaßlichen Tierquäler überführen, bekommt 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Sie können sich aber auch unter Telefon (0711) 8605910 direkt an die Tierschutzorganisation wenden oder per E-Mail Kontakt mit Peta aufnehmen – auch anonym, betonen die Aktivisten.

„Der Tierquäler muss gefunden werden, bevor noch Vierbeiner verletzt oder getötet werden“, sagt Judith Pein im Namen von Peta. „Derartige Täter zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen. Der Täter muss sich darüber im Klaren sein, dass mit gefährlichen Stoffen präparierte Köder nicht nur für Hunde, Katzen und freilebende Tiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein können.“

Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, so Pein.

