Personalnot in Wedels Rathaus

Verwaltung schränkt nach dem Standesamt nun auch die Sprechzeiten der Bauaufsicht um jeweils einen Tag pro Woche ein

von Oliver Gabriel

24. Mai 2019, 12:27 Uhr

Wedel | Vergangene Woche war es das Standesamt, nun trifft es auch noch die Bauaufsicht: In gleich zwei Fachdiensten muss Wedels Verwaltung die Sprechzeiten einschränken. Der Grund in beiden Fällen: „personelle Engpässe“. Und das nicht nur kurzfristig. „Bis auf Weiteres“ heißt es zur zeitlichen Dimension beim Standesamt. Für die Bauaufsicht spricht die Stadt von voraussichtlich einem halben Jahr. Und in beiden Fällen ist es jeweils ein voller Tag in der Woche, der die Serviceeinschränkungen betrifft. Hat etwa der Fachkräftemangel das Rathaus eingeholt?

Der sei zwar spürbar, aber nicht ursächlich für die Einschränkungen, sagte Stadtsprecher Sven Kamin gestern auf Tageblatt-Anfrage. Vielmehr handele es sich um vorübergehende Ausfälle von Mitarbeitern in zwei „sensiblen Fachbereichen“, die nicht einfach zu kompensieren seien. Weder bei bestellten Standesbeamten noch bei Baufachleuten wie Architekten und Ingenieuren könnten einfach Kräfte aus anderen Fachbereich innerhalb der Verwaltung temporär verschoben werden.

Auch seien in beiden Bereichen, in denen jeweils ein Mitarbeiter vorübergehend fehle, keine Kräfte von außerhalb über befristete Arbeitsverträge etwa für ein halbes Jahr zu gewinnen. Dazu kommt ein strukturelles Problem: Laut Kamin sind die Anforderungen in letzter Zeit etwa durch höhere Nachfrage, technische oder gesetzliche Anforderungen gestiegen. „Wir müssen daher sehen, wie wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, einen möglichst effizienten Service aufrechterhalten können.“

Die gestrichenen Sprechzeiten am Freitag im Standesamt würden es ermöglichen, die Trauungen wie geplant stattfinden zu lassen. Der voraussichtlich bis Herbst sprechzeitenfreie Montag in der Bauaufsicht solle es dem Fachdienst ermöglichen, Fall- und Aktenarbeit in höherem Maß zu leisten, als es bei Besucherverkehr möglich wäre.

Insgesamt gelinge es der Verwaltung, die aktuell 292,7 ausgewiesenen Stellen zu besetzen. Zwar gebe es eine gewisse Fluktuation, aber in der Regel klappe die Neubesetzung relativ gut, so Kamin.