von Andrea Stange

01. Februar 2019, 11:20 Uhr

Im Februar erwartet die Besucher des Seniorenkreises der Kirchengemeinde Moorrege-Heist gleich zwei Termine. Bei der monatlichen Zusammenkunft am Montag, 4. Februar, spricht Pastorin Vivian Reimann-Clausen über die „Perlen des Glaubens“ und deren Bedeutung. Beginn ist im Gemeindehaus an der Kirchenstraße Moorrege um 14.30 Uhr. Für Montag, 25. Februar, ist der Besuch des Seniorenkarnevals in der Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg, Kirchenstraße, geplant. Einlass ist um 15 Uhr.