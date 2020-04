Wedeler Bahnhofstraße : Parkendes Auto beschädigt: Polizei sucht Verfasser eines zurückgelassenen Zettels

Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

27. April 2020, 15:30 Uhr

Wedel | Nach einem Verkehrsunfall in der Wedeler Bahnhofstraße hat ein geschädigter Autofahrer, der seinen PKW am Straßenrand geparkt hatte, einen Zettel an seinem Fahrzeug vorgefunden. Der Unfallverursacher konnte bisher trotzdem nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Bahnhofstraße am Straßenrand abgestellt

Am Mittwoch, 25. April, stellte ein Wedeler um 13.45 Uhr seinen roten Mazda in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Feldstraße ab. Als er um 15.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er laut Polizeimeldung eine frische Beschädigung an der Fahrzeugfront.

Zudem fand er einen Zettel, der an der Windschutzscheibe befestigt war, vor. Doch der nützte ihm bisher nicht viel, wie er feststellen musste. "Die Informationen auf dem Zettel haben bisher nicht dazu geführt, den Verfasser oder möglicherweise Unfallverursacher ausfindig zu machen", schreibt die Polizei.

Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Aus diesem Grunde hat die Polizei Wedel die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise zu dem Verfasser oder zu dem Verkehrsunfall selbst nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04103) 50180 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?