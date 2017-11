Technicon Wedel : Objekt der Woche: Das Kraftpaket, das Tonnen wälzt

vergrößern 1 von 2 Foto: Inge Jacobshagen 1 von 2

von Inge Jacobshagen

erstellt am 28.Nov.2017

Wedel | Das Objekt dieser Woche ist ein wahres Kraftpaket. Dem kleinen Ding sieht man das immense Gewicht nicht an, das es stemmen und fortbewegen kann. Aber das war ja auch die Herausforderung in der Entwicklung der Antriebseinheit für die Beladung des Beluga, berichtet Heinz Gläser vom Technicon-Team. Er war in den 1990er Jahren bei der Extel Systems Wedel (ESW) beschäftigt und hat als Entwicklungsingenieur an der Herstellung der Antriebseinheit und weiterer Technik für das Beladesystem des Airbus Spezialtransporters mitgearbeitet.

„Das Ding ist riesengroß, deswegen sieht es so aus, als wenn es im Himmel steht“, findet Technicon-Kollege Gerhard Kuper. Und auch Gläser ist immer wieder fasziniert davon, „wie der Beluga im Himmel hängt und wie langsam er einfliegt“. Vorgänger Superguppy wurde nach einem Fisch benannt, das noch größere Frachtflugzeug Beluga nach dem gleichnamigen Wal.

„Man hat den A 300 genommen, das Cockpit tiefer gesetzt und den großen Rumpf aufgebuckelt“, erläutert Gläser. Somit hatten die Piloten des A300 600S T beste Sichtverhältnisse. Doch die Fracht musste hoch über dem Kopf eingeladen werden. Besonders wegen der Schwere der sperrigen Teile eine diffizile Angelegenheit.

1400 Kubikmeter misst der Transportraum. 38 Meter lang, fünfeinhalb Meter breit und siebeneinhalb Meter im Rumpfdurchmesser: „Man hat den Eindruck, man steht in einer riesigen Halle“, erinnert sich Gläser. Insgesamt kann der Beluga 47 Tonnen Nutzlast befördern. Doch nicht nur die muss das eingebaute Schienensystem aushalten, auf dem die zu transportierenden Teile eingefahren und auf dem sie während des Flugs gesichert werden, erläutert Gläser.

Besondere Beanspruchungen für Schienen, Antriebsrollen und Verriegelungstechnik bildeten auch beispielsweise der Stoß während der Landung oder seltene Flugzustände wie ein Durchsacken in der Luft, bei denen eine noch viel größere Kraft als das zulässige Höchstgewicht auf die Systeme einwirkt und die diese mindestens so überstehen müssen, dass das Material, wenn es sich auch verformt, dennoch nicht bricht.

Den Auftrag für die Entwicklung der elektronischen Steuerungs- und Regelungstechnik zog 1994 das AEG Nachfolgeunternehmen ESW unter dem technischen Geschäftsführer Rainer Grün an Land. „Der hatte den Kontakt zu Airbus“, berichtet Gläser. Für die ESW wiederum arbeiteten zwei amerikanische Fachfirmen an dem Großprojekt. Airbus wollte kein universelles System. „Sie haben uns sehr genaue und detaillierte Vorgaben gemacht“, so der Entwicklungsingenieur. Das ging fast bis in technische Zeichnungen hinein.

Ein Knackpunkt war die passgenaue Übergabe der Ladung vom Bodenfahrzeug auf die Schienen im Beluga in 30 Metern Höhe. Im Abstand von einem Meter liegen die Antriebseinheiten in den eingebauten Schienenrollbahnen. Mit etwa 500 Watt drehen sich deren Walzen, um die Fracht langsam weiterzutransportieren.

Anfangs löste sich das Gummi, doch eine besondere Wickeltechnik, die eigens für die Kraftverhältnisse erfunden wurde, hielt schließlich auch unter großem Druck stand. Im Antrieb gibt ein dreistufiges Planetengetriebe die Übersetzung weiter.

Die verbauten Materialien mussten nicht nur enorme Kräfte aushalten. „Auch ihr eigenes Gewicht war natürlich ein limitierendes Merkmal“, erläutert Gläser. Für die Verriegelungseinheiten verwendeten die Entwickler nichtrostenden Stahl von extremer Festigkeit. „Teuer und schwierig zu bearbeiten“, kommentiert der Fachmann. Das war nötig, weil im Laderaum die Temperaturen von Minus 40 bis plus 30 Grad schwankten.

Den fünften Beluga stattete die ESW in völliger Eigenregie aus, die Amerikaner waren abgesprungen. Hier stellte sich eine neue Zusatzaufgabe. Der Stoß der Verriegelungstechnik sollte für den Notfall abgefedert werden können. Die einfache aber wirkungsvolle Lösung für die Kolbenflüssigkeit: Luft. „Die Projektmannschaft hat gut zusammengearbeitet. Das war das besondere hier vor Ort“, sagt Gläser abschließend.