O’zapft is auf der Wiesn

Seit 2000 heißt es für die Moorreger jedes Jahr „O’zapft is auf der grünen Wiesn“. Diese liegt allerdings nicht in München, sondern in Moorrege in der Klinkerstraße, gleich links neben der Grundschule. Und sie wird auch nicht im September eröffnet, sondern mitten im Sommer. Diesmal hat der Veranstalter – das Kulturforum Moorrege – das Wiesenfest auf Sonnabend, 8. Juli, gelegt. Um 14 Uhr wird Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) die Gaudi mit dem obligatorischen Fassanstich eröffnen. „Hoffentlich spielt Petrus mit“, wünscht sich Kulturforumschef Dieter Norton. „Es reicht, dass wir unser Fest im vorigen Jahr wegen Dauerregens absagen mussten.“

Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren: Die ersten vier Stunden stehen die Kinder im Mittelpunkt. Für die Jüngsten bis zu acht Jahren wird der Bauhof wieder den beliebten Riesensandhaufen aufschütten, in dem sie nach Schätzen – etwa 400 Murmeln – suchen können. Die Buddelei lohnt sich: Für jede Murmel gibt es einen Gewinn, und je mehr Murmeln der kleine Schatzsucher gefunden hat, desto üppiger fällt der Preis aus. Zu den zahlreichen, teils gestifteten Gaben gehören Fußbälle, Modellautos, Sandspielzeug, Wasserpistolen, Bücher, Hula-Hoop-Reifen, Jojos und vieles mehr. Als weitere Vergnügen warten eine Hüpfburg und der wilde „Riding Bull“ für Kinder.

An einem Stand des Kaninchenzuchtvereins U 80 Wedel-Holm informieren die Mitglieder über ihre Hobbyzucht. Natürlich bringen sie auch eine Auswahl der niedlichen, teils preisgekrönten Langohren mit, damit die Besucher sie bewundern und streicheln können. Um 16 Uhr wird der Musikzug Moorrege ein Platzkonzert geben. Gegen 19 Uhr beginnt der Wiesenspaß für die Großen. Norton packt seine Plattenkiste aus und wird mit Schlagern, Rock und Pop von gestern bis heute dafür sorgen, dass sich der Tanzboden bis Mitternacht biegt.

Zur Wiesn gehört das Bier. Dieses und andere Gaumenfreuden, wie Kaffee und Kuchen, raffinierte Cocktails und Gegrilltes, sind an verschiedenen Ständen zu haben. In Zelten der Jugendfeuerwehr Moorrege können es sich die Gäste gemütlich machen. Die Kosten für das Wiesenfest sollen sich durch Unterstützer, wie die Sparkasse Südholstein, die 750 Euro spendete, aber auch durch die Erlöse aus dem Kuchen- und Bierverkauf tragen. „Wir erhoffen uns deshalb wie immer an die 800 Gäste mit viel Hunger und Durst. Norton: „Außerdem würden wir uns über Kuchenspenden freuen.“