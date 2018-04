Haushaltssperre droht : Neuer Steuerschock für Wedel

4,1 Millionen Euro Mindereinnahmen von Gewerbebetrieben erwartet. Prognose: 1,9 Millionen Euro Jahresdefizit.

von Oliver Gabriel

25. April 2018, 12:00 Uhr

Wedel | Die Nachwirkungen des Finanzbebens von 2011 sind noch nicht abgeklungen, da ereilt Wedel die Nachricht von einem neuen Steuerschock: Nach aktuellem Stand muss die Stadt im Haushaltsjahr 2018 Gewerbesteuer-Ausfälle in Höhe von 4,1 Millionen Euro verkraften. Dies würde ein Defizit im Jahresergebnis von 1,9 Millionen Euro bedeuten. Geplant waren knapp 600.000 Euro Überschuss.

Bürgermeister Niels Schmidt, der Montagabend den Haupt- und Finanzausschuss über die drohenden Steuerausfälle informierte, sagte am Dienstag auf shz.de-Anfrage: „Nach derzeitigem Stand müssen wir unsere Prognosen ändern. Es kann auch noch in die andere Richtung ausschlagen. Wenn sich aber über den Sommer nichts ändert, werden wir einen Nachtragshaushalt vorschlagen und eine Haushaltssperre erlassen.“ So lange werde der Haushalt restriktiv bewirtschaftet, sagte Schmidt. Dies betreffe vor allem die Bereiche Personal, Grundstücksbewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Verträge, Zuschüsse oder Bereiche, in denen politische Beschlussfassungen gelten, seien aktuell nicht betroffen, so Schmidt. Der Verwaltungschef machte jedoch deutlich: „Es ist jetzt nicht die Zeit, Wahlgeschenke zu verteilen.“

Wie aus dem Cockpitbericht hervorgeht, den die Fraktionen erst zur Ausschusssitzung auf den Tisch bekamen, hat auch das aktuelle Klageverfahren gegen den Businesspark Auswirkungen auf Wedels Ertragsprognose für 2018. Ursprünglich waren Einnahmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro durch Grundstücksverkäufe eingeplant. Durch die Verzögerung bei der Vermarktung durch den außer Kraft gesetzten beklagten B-Plan hat die Kämmerei den Ansatz um 453.000 Euro nach unten korrigiert.

Wie berichtet musste Wedel zuletzt Ende 2011 und Mitte 2012 millionenschwere Gewerbesteuerausfälle hinnehmen. Am Ende fehlten rund 28 Millionen Euro Einnahmen. Um die aufgelaufenen Fehlbeträge auszugleichen, will hat sich die Stadt selbst auferlegt, mindestens eine Million Euro jährlich zu erwirtschaften. Ein Ziel, das mit der neuen Hiobsbotschaft in weite Ferne rückt. Bis einschließlich 2017 unterlag der Haushalt zudem der Genehmigungspflicht durch den Innenminister, der zweimal bei Investitionen empfindlich den Rotstift ansetzte. Erst mit dem Haushalt 2018 war Wedel wieder genehmigungsfrei.

Die Planung für die Gewerbesteuer-Einnahme, die maßgeblich durch wenige Großunternehmen in die Stadtkasse fließt, wird zudem inzwischen konservativ vorgenommen, indem ein Mittelwert der jeweils vergangenen fünf Steuerjahre angesetzt wird. Die aktuellen Einbußen seien jedoch bei der Planung noch nicht absehbar gewesen, so Schmidt.