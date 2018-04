Neuer Schwung nach Austrittswelle

Vize-Chef des Kulturforum Moorrege zurückgetreten / Nachfolger gewählt

von Andrea Stange

06. April 2018, 16:00 Uhr

Von der schlechten Kommunikation im Vorstand habe er genug. Damit begründete Ernst Ottenbacher (Foto, klein) seinen Rücktritt als zweiter Vorsitzenden des Kulturforums Moorrege und zugleich seinen Austritt aus dem Verein. Außerdem hatte es Ärger mit der von Ottenbacher geleiteten Theatersparte gegeben. Sie habe zwei Jahre lang nichts produziert, kritisierte Forumschef Dieter Norton. Zugleich bemühte sich der Vorsitzende während der Jahreshauptversammlung, das Kulturforum wieder in Schwung zu bringen.

Zum neuen zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung Markus Clasen, dem Norton viel Lob für sein bisheriges Engagement aussprach. Ihm sei die neue Flutlichtanlage auf dem Bouleplatz des Vereins am Himmelsbarg zu verdanken. Im Vereinshaus habe er zudem eine Multimedia-Anlage installiert, so dass dort jetzt Filme oder auch Fußball-Übertragungen in gemeinschaftlicher Runde erleben könne.

Turnusmäßig stand außerdem die Wahl des Schriftführers auf der Tagesordnung. Alle Anwesenden waren sich einig, dass Annette Kraatz den Job für zwei weitere Jahre behalten solle. Als Neuer zog Klaus Baldzun-Kanehl in die Führungsriege ein. Er übernahm das Amt des Jugendwarts.

In seinem Jahresrückblick räumte Norton ein, dass die 2017 beschlossene Beitragserhöhung 18 Austrittserklärungen nach sich gezogen habe. Nur vier neue Mitglieder seien zu verzeichnen. Von den Aktivitäten im Berichtsjahr hob Norton die Vergrößerung des Bouleplatzes besonders hervor, weitgehend das Resultat des ehrenamtlichen Einsatzes der Spieler, wobei Uwe Mohr sich ganz besonders eifrig eingebracht hat. Der Ausflug zur Meyer Werft in Papenburg ist nicht optimal verlaufen, bemängelte Norton. Der Busunternehmer habe ohne vorherige Absprache zusätzliche Plätze verkauft. So sei es zu einer Überbuchung gekommen mit dem Resultat, dass das Mittagsessen wegen Überfüllung des Restaurants in zwei Schichten eingenommen werden musste. Um solche Pannen zu verhindern, werde der Verein ab sofort für alle Ausfahrten die alleinige Buchungskontrolle übernehmen.

Zwei Ausflüge sind für 2018 bereits fest geplant. Am Sonntag, 27.Mai, geht es zum Serengeti-Park in die Lüneburger Heide. Für Sonntag, 9. September, ist eine Schifffahrt auf der Eider vorgesehen, mit Mittagessen in St. Peter-Ording und Kaffeepause sowie Besichtigung einer Strandkorb-Flechterei in Friedrichstadt. Für den Spätherbst möchte der Vorstand zudem eine Lichterfahrt auf der Elbe ins Programm aufnehmen.

Zu den besonderen Events in Moorrege gehören traditionsgemäß das Maibaumaufstellen und der Weihnachtsmarkt. Der soll in diesem Jahr auf zwei Tage ausgedehnt werden und erheblich mehr Angebote umfassen. Es soll auch wieder sonntägliche Kultur-Frühstücke mit Lesungen geben. >

www.kulturforum-moorrege.de