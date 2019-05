Neuer Raum für Wedels Schulen

Zwei Architekten stellen ihre Entwürfe für Unterstufentrakt des JRG sowie Neubau des maroden 60er-Jahre-Anbaus der GHS vor

von Inge Jacobshagen

11. Mai 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Architekt Jan Braker hatte ganz tief in die Animationstrickkiste gegriffen: Eine Kamera, die langsam auf den neuen, kaskadenhaft abfallenden Unterstufentrakt des Johann-Rist-Gymnasiums (JRG) zufährt. Davor schlendern Schüler über den Hof. Dann ein Schwenk ums Gebäude herum. Eine massive Rückseite – ganz aus Glas – baut sich auf, bevor es über die Vogelperspektive zurückgeht. Nach dem virtuellen 360-Grad-Blick kam am Donnerstagabend in der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Bildungsausschuss, in der der Hamburger Architekt seine drei Varianten für den maroden Unterstufentrakt vorstellte, nur noch die Kostenschätzung: 4,4 bis 9,3 Millionen Euro Investitionsvolumen hatte Braker für die drei Entwurfsmodifikationen errechnet.

Nachdem im vergangenen Herbst zwei Deckenplatten heruntergefallen waren, muss der Unterstufentrakt des JRG entweder saniert oder neu errichtet werden. Architekt Braker stellte verschiedene Entwürfe mit unterschiedlicher Raum- und Stockwerkeanzahl vor. Ein genaues Raumprogramm lag ihm dafür nicht vor. Der alte Trakt bot für zwölf Klassen Platz. Wegen der Wiedereinführung von G 9 und konstant hoher Anmeldezahlen, die das Gymnasium seit Jahren verzeichnet, werden jedoch noch dringend zusätzliche Klassenräume benötigt. „Händisch und unprofessionell berechnet gehe ich von einem Bedarf von 21 bis 24 neuen Klassenzimmern aus“, erläuterte Schulleiter Bertram Rohde auf Nachfrage.

Die Sinnfälligkeit einer Sanierung hatte Braker schnell abgehakt. „Reparieren bedeutet einen Eingriff in die statische Konstruktion“, erläuterte er. Das ziehe neue Brandschutzmaßnahmen sowie eine energetische Erneuerung fürs gesamte Gebäudeensemble nach sich – inklusive neuer Probleme, die sich noch zeigen könnten. Seine Kosteneinschätzung: 1,7 Millionen Euro.

Weil der Neubau auf der Decke eines Bunkers aufsitzt, sollte das Gewicht flächig verteilt werden, erklärte der Architekt. Der Entwurf beinhalte deswegen viele tragende Wände und wenig Stützen. Zudem sei der Wasserabfluss ein Problem. Braker setzt letztendlich einen Rasterbau aufs 60 mal 30 Meter große Areal. Um einer Verschattung entgegenzuwirken, sind die oberen Geschosse terrassiert. Die angehobenen Flachdächer können begrünt werden, was gleichzeitig für eine bessere Entwässerung sorgt. Das Erdgeschoss verfügt in dem Entwurf über 13 Klassenzimmer, zwei Nebenräume und zwei Sanitäranlagen, das zweite Stockwerk über acht Klassen- und zwei Sanitärräume, und das Obergeschoss stellt sechs Klassen- und zwei Sanitärräume zur Verfügung. Alle Varianten ermöglichten im Zentrum eine Pausenhalle, betonte Braker. Für die eingeschossige Variante setzte er 4,4 Millionen Euro an. Zwei Stockwerke mit 21 Klassenräumen kosteten geschätzte 7,5 Millionen und für den kompletten Bau mit 27 Klassenräumen hatte Braker 9,3 Millionen Euro Investitionskosten errechnet.



GHS: 4,7 Millionen Investitionssumme





Auch die Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) braucht dringend ein neues Gebäude. Der dortige 60er-Jahre-Anbau ist rott. Hier hat die Politik bereits den Abriss und einen Neubau beschlossen. Für den neuen GHS-Anbau wurden den Ausschussmitgliedern zwei konkurrierende Entwürfe vorgestellt. Sowohl Braker, als auch Gerhard Guzielski von Architekten Partner erläuterten ihre Ideen, entwickelt unter der Prämisse eines vorgegebenen Raumprogramms. Beim Anbau der GHS kamen beide Architekten auf die gleiche Investitionssumme: 4,7 Millionen Euro. Während Braker auch hier mit viel Glas einen Bruch mit der Materialität des Bestandsgebäudes sucht, setzt Guzielski auf moderate Modernisierung mit ähnlichen Materialien und sparsamer Elementenverwendung. Beide Entwürfe verlängern den Altbau und übernehmen dessen Geschossrhythmus. Guzielski, der bereits den Ausbau des Altbaus mit unter anderem Arbeitszimmern für Lehrer unterm Dach verwirklicht hat, will diese sehr beliebten Räume über den Neubau weiterführen. Seinem Entwurf fallen vier Autostellplätze zum Opfer. Braker, der den Anbau am Ende um die Ecke zieht und zum Schulhof hin öffnet, knappst Baufläche vom Hof ab.

Heidi Garling (CDU) waren beim Guzielski-Entwurf die Klassenräume zu konventionell angeordnet. Der verwies auf eingeplante Lichtfenster neben den Türen, die Tranzparenz zum Flur gewährleisten, und betonte, dass die Schule seiner Einschätzung nach mit dem Raumkonzept gut zurechtkomme.