Interessengemeinschaft in Wedel : Neuer Antrieb für mobile Senioren

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | Theater- und Konzertbesuche, Ausfahrten und Reisen zu Ausstellungen – das hat sich Senioren mobil als Aufgaben auf die Fahnen geschrieben. Um das Jahr 2000 entstand die Interessengemeinschaft, die pro Monat bis zu vier Veranstaltungen auf die Beine stellt. „Vorher hat die Stadt das übernommen, und seitdem wird es ehrenamtlich organisiert. Wann es aber ganz genau losging, konnten wir auch nicht herausfinden“, sagt Christa von Borstel. Wie es weiter gehen soll, ist ihr und den anderen neun derzeit aktiven Mitstreitern klar: Die Interessengemeinschaft braucht junge Ehrenamtliche, die mit anpacken.

„Wir sind alle zu alt geworden und nicht mehr so belastbar“ sagt Rosi Schatz. Es falle immer schwerer, die Reisen zu planen, die bis zu 25 Teilnehmer zu betreuen und die beiden Termine im Rathaus aufrechtzuerhalten, bei denen es Informationen zu den Ausfahrten und vor allem auch Tickets gibt. „Wir suchen junge Leute, die aktiv mitwirken wollen“, sagt Schatz. Gebraucht werden engagierte Menschen ab 55 Jahren. „Die müssen halt vom Alter schon zu den Senioren passen“, sagt Hannelore Bauer lachend und bekommt zustimmendes Kopfnicken.

Unterstützt wird „Senioren mobil“ vom Seniorenbüro der Stadt Wedel. Das Programm der Interessengemeinschaft wird monatlich neu herausgegeben. Es wird in Wedel und im Umland verteilt und liegt unter anderem im Rathaus aus. Zudem steht das Programm auf der Webseite der Stadt zum Download zur Verfügung. „Ein eigener PC und PC-Kenntnisse wären natürlich schön“, sagt Schatz. Denn nicht nur der Flyer muss regelmäßig gestaltet, sondern auch Angebote angefragt und Touren geplant werden. „Das geht online deutlich schneller und einfacher“, weiß von Borstel aus Erfahrung. „Unsere Aktivitäten werden gern angemommen, denn so muss man sich um nichts kümmern und mit mehreren Menschen gemeinsam etwas zu unternehmen, macht noch mal so viel Spaß. Bekanntschaften und Freundschaften sind so entstanden, denn man trifft sich immer mal wieder“, betont Schatz.

Die Bürostunden sind die Möglichkeit, sich für die Veranstaltungen anzumelden. Zudem werden dort die Tickets verkauft. „Man muss die Listen pflegen, denn die Plätze sind oftmals limitiert“, erläutert Jochen Mende. Zumeist werden 20 Plätze für die Ausflüge angeboten – maximal 25. „Da muss man natürlich drauf achten, dass man nicht zu viele Tickets verkauft. Ansonsten ist es kein Hexenwerk“, sagt Mende. „Wenn jemand Fragen zu den Fahrten oder Ausstellungen hat, beraten wir natürlich auch. Wir haben aber auch sonst ein offenes Ohr, wenn jemand mal einen Zuhörer braucht“, sagt Schatz und Bauer ergänzt: „Und Spaß haben wir auch. Wir sind gut eingespielt und dann wird natürlich auch viel gelacht.“

Wer sich in der Interessengemeinschaft „Senioren mobil“ engagieren will, kann sich bei Gisela Rawald im Seniorenbüro der Stadt Wedel, Raum 42 im Rathaus, Rathausplatz 3-5, per E-Mail an g.rawald@stadt.wedel.de oder unter Telefon 04103-707268 melden. „Ansonsten kann man auch direkt zu uns kommen. Dann kann man sich die Arbeit vor Ort anschauen und Kontakt aufnehmen“, sagt Schatz. Die nächste Sitzung von Senioren mobil findet am Dienstag, 29. August, um 15 Uhr im Raum „Wolgast“ im Wedeler Rathaus statt.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:00 Uhr