Neue Steckdose für E-Autos

Gemeinde Moorrege investiert 40 000 Euro in eine Schnellladestation / Standort ist der Rewe-Supermarkt an der Bundesstraße 431

von shz.de

14. Juni 2019, 16:00 Uhr

Moorrege | Die Gemeinde Moorrege und die Umlandgemeinden gehen einen weiteren Schritt bei der Energiewende: In Nähe der Bundesstraße B 431 wurde eine besonders leistungsfähige Schnellladesäule mit zwei Ladepunkten für Elektro-fahrzeuge in Betrieb genommen. Die Säule steht vor dem Rewe-Supermarkt, Wedeler Chaussee 43 b, und kann dort von allen Besuchern genutzt werden.

Die Säule wurde durch die HanseWerk-Gruppe in Kooperation mit E.ON Drive errichtet und wird durch HanseWerk betrieben. Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) nahm die Ladesäule gemeinsam mit dem CDU-Fraktionschef Georg Plettenberg, dem Kreistagsabgeordneten Martin Balasus, der auch Sprecher der örtlichen CDU ist, sowie Viola Weiß (Grüne), Bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss der Gemeinde, offiziell in Betrieb.



Idee für Investition stammt von der CDU





Die Moorreger Christdemokraten hatten das Aufstellen der Ladestation am örtlichen Versorgungszentrum bereits vor der Kommunalwahl 2018 beschlossen. Sie begrüßen es sehr, dass die Gemeinde in puncto Umweltbewusstsein und Ressourcenschonung damit einen weiteren Baustein erhält.

„Die neue Ladesäule verbessert weiter die Lade-Infrastruktur im Kreis Pinneberg und insbesondere bei uns in der Gemeinde Moorrege“, betonte Weinberg. Der Standort nahe der Bundesstraße auf dem Parkplatz des Supermarktes sei für eine Schnellladesäule ideal. Je weiter die Infrastruktur ausgebaut werde, desto größer werde die Motivation, auf ein Elektro-Auto umzusteigen, sagte Weinberg.

„Insbesondere an Standorten des täglichen Lebens wie auf diesem Supermarktpark-platz ist die Errichtung von Ladesäulen lohnend“, ergänzt Jannik Olsson, Kommunalmanager für den Kreis Pinneberg beim zur HanseWerk-Gruppe gehörenden Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz.

Die Investitionskosten von gut 40 000 Euro trägt die Gemeinde Moorrege. „Weil es sich um eine Schnellladestation handelt, ist es so teuer“, erläuterte Plettenberg. Der Christdemokrat hält die Ausgabe aus dem Steuersäckel dennoch für sinnvoll. „Es würde ja sonst beim Aufladen während des Einkaufs keinen Sinn ergeben.“

Viele Möglichkeiten mal eben schnell an die E-Zapfsäule zu gehen, gibt es noch nicht. „Es gibt in Schleswig-Holstein noch großes Potenzial beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Errichtung der Ladesäule in Moorrege ist ein gutes Zeichen im Zuge der angestrebten Verkehrswende“, betonte Olsson.