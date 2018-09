Neue Ideen fürs Reepi

Pächter gefunden: Familie Blum, die seit 25 Jahren das Hotel Diamant führt, wird ab 2019 die Teestube übernehmen

von Inge Jacobshagen

22. September 2018, 16:00 Uhr

Das Reepschlägerhaus ist gerettet. Geht es nach der guten und ausgelassenen Stimmung während der jüngsten Mitgliederversammlung des Förderkreises des alten Hauses, kann hinter diese Feststellung ein dickes Ausrufezeichen gesetzt werden. Vorsitzender Bernd Vorwerk konnte Donnerstagabend mit der Familie Blum neue Betreiber der Teestube präsentieren. Und dass deren Konzept für die Lokalität aufgeht, dass mit der Familie, die seit Jahrzehnten erfolgreich das Hotel Diamant in Wedel betreibt, schon nach kurzer Zeit schwarze Zahlen geschrieben werden, dessen war sich der Vorsitzende sicher.

Die Politik hatte das Reepschlägerhaus Ende des vergangenen Jahres mit einer Finanzspritze von rund 7500 Euro vor dem Aus gerettet. Pächter Aydemir Aikan hatte die Nebenkosten nicht stemmen können. Mit Hilfe von Mitgliederspenden und der finanziellen Unterstützung der Wedeler Fraktionen konnte die Krise abgewendet werden. Ans Überbrückungsgeld waren jedoch Auflagen geknüpft. Zum einen sollte gewährleistet werden, dass die Teestube auch das ganze Jahr 2018 hindurch geöffnet bleibt. Zum anderen sollte sich der Förderkreis um ein tragfähiges Konzept für die Teestube bemühen.

Viele Interessierte mit vielen Ideen für einen Gastronomiebetrieb hätten sich auf den Hilferuf hin beim Förderkreis gemeldet, erzählte Vorwerk während der Mitgliederversammlung. Von Kandidaten, deren Qualifikation ein „Ich backe schon immer gern Kuchen“ war, über Berufsumsattler bis hin zu einem Banker, der alles in dem alten Fachwerkhaus für möglich hielt, reichte Vorwerks launige Aufzählung. „Das war alles nichts“, resümierte er. Den Treffer bildete die Familie Blum. Aus anfänglichen Erkundigungen über immer interessiertere Gespräche sei dann eine Erkenntnis erwachsen: „Ja, wir können gut zusammenarbeiten“, hätten beide Parteien erkannt, berichtete der Vorsitzende.

Gabriele Blum knüpfte in ihrer Vorstellung an Vorwerks Einleitung an. Auch sie backe gern und auch bei ihr sei es mit 14, 15 Jahren ein Herzenswunsch gewesen, eine Teestube im Haus ihrer Eltern zu eröffnen, bekannte sie lachend. Glücklicherweise habe jetzt nicht nur sie, sondern auch ihr Mann, als beide vom drohenden Aus des Reepschlägerhauses hörten, festgestellt: „Das geht nicht. Das können wir nicht zulassen.“

Das Haus solle ab dem 1. Januar 2019 weiterhin traditionell geführt werden, erläuterte Blum das Konzept. Trotzdem werde ein neuer Wind mit jungen Leuten wehen. Wichtigste Neuerung seien die Öffnungszeiten. Die Teestube werde auch tagsüber betrieben. Gäste könnten bereits zum Frühstück einkehren. Neben selbstgebackenem Kuchen stünden darüber hinaus auch Kleinigkeiten für die Mittagspause auf dem Programm. „Wir sind kreativ, lassen Sie sich überraschen“, sagte Blum.

Abends will die Familie die Gäste mit wechselnden Themenabenden ins Reepschlägerhaus locken. „Das Haus soll wieder eine Seele bekommen“, fasste die Hotelière die Blumschen Ideen zusammen. Und sie versicherte, dass die Mitarbeiter des Diamant-Hotels sich schon riesig auf ihre neuen Aufgaben freuten.

Vorsitzender Vorwerk freute sich über die finanzielle Zusicherung, die die Familie gab. Egal ob Gewinn oder nicht, sie werden die Nebenkosten fürs ganze erste Jahr übernehmen, versicherten Blums.