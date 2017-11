Köder auf Spielplatz : Nägel in Wurst: Hundehasser in Hamburg unterwegs

von Kira Oster

Rissen | Ist ein Hundehasser in Hamburg und Umgebung unterwegs? Bei Facebook wird derzeit ein Post geteilt, der vor gefährlichen Ködern in Hamburg-Niendorf, Rissen und Wedel warnt. Ein Foto zeigt Wurststücke, die mit Nägeln gespickt sind. Fast 5000 Mal ist der öffentliche Beitrag von Gabi Rieckhoff Schmidt-Acker bisher geteilt worden. Sie wendet sich darin an Hundebesitzer und schreibt „Passt bitte auf!“. Allerdings ist bisher lediglich ein Fund in Niendorf von der Polizei bestätigt.

Die Polizei Wedel kann einen solchen Vorfall auf Nachfrage von shz.de nicht bestätigen. Es gebe keine aktuellen Hinweise. Dort heißt es aber: „Das ist bei weitem kein Bagatelldelikt.“ Stattdessen falle eine solche Tat unter das Tierschutzgesetz – mindestens. Es könnte auch als gefährliche fahrlässige Körperverletzung geahndet werden. „Zum Beispiel wenn kleine Kinder die Wurst essen", so ein Beamter des Wedeler Reviers.

Die Polizei Hamburg bestätigt einen Fund. Dort wurde am Donnerstag vergangener Woche ein Fall gemeldet. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, seien Beamte gegen 16.45 Uhr nach Niendorf gerufen worden. Auf einem Spielplatz am Hadermanns Weg trafen Sie einen Zeugen, der von den Würstchen berichtete. Eine Anwohnerin stieß dazu. Sie hatte fünf Würstchenstücke gefunden. Die Beamten stellten die mit Nägeln präparierte Wurst sicher. Die gesamte Grünfläche sei daraufhin abgesperrt und abgesucht worden. „Täterhinweise gibt es leider nicht“, heißt es von der Polizei-Pressestelle. Auch Hinweise aus Rissen liegen den Beamten nicht vor.

Entsetzen bei Hundebesitzern

Das zugehörige Foto zum Facebook-Post hat Rieckhoff Schmidt-Acker nicht gemacht. Es stamme aus einer Whatsappgruppe von Hundefreunden. „Ich finde es schlimm, dass so etwas passiert und deshalb müssen wir Hundebesitzer einfach wachsam sein und aufpassen", begründet sie ihren Beitrag. Sie selbst habe zwei Hunde. „Und meine Labradorhündin frisst leider alles, was ihr vor die Schnauze kommt“, sagt Rieckhoff Schmidt-Acker.

Ausgelegte Köder mit Gift, Rasierklingen oder Nägeln gibt es immer wieder, heißt es von der Polizei. Zu möglichen Motiven halten sich die Beamten bedeckt. Für die Tiere enden die Attacken oft tödlich. Sie verbluten innerlich, sterben unter Krämpfen und großen Schmerzen, wie die Tierrechtsorganisation Peta schildert. Peta fordert seit längerem ein offizielles Melderegister, um Giftanschläge zentral zu dokumentieren. Ganz wichtig sei es, als betroffener Tierhalter Anzeige zu erstatten und Köder-Funde zu melden, empfiehlt Judith Pein von Peta.

