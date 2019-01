Nachwuchs-Kicker kämpfen in Heist

Großes Fußball-Jugendturnier für G-, F und E-Junioren am Wochenende

von shz.de

31. Januar 2019, 16:00 Uhr

Große Vorfreude herrscht in den Reihen der Fußballjugend-Abteilung des TSV Heist. Am kommenden Wochenende, 2. und 3. Februar, richtet der Klub das zweite Mal den Badebucht-Cup aus. Ein Jugendturnier für G-, F- und E-Junioren-Teams, zu dem insgesamt mehr als 300 Nachwuchsspieler, Fans und Eltern in der Wilhelm-Grote-Halle, Hauptstraße 53, erwartet werden.

„Die Halle verwandelt sich dann sicher wieder in einen echten Fußball-Tempel. Mit spannenden Spielen und toller Stimmung“, ist sich E-Junioren-Coach Christian Lange sicher. Gerade konnte Jugendobmann Fabian Glindmeier die Anmeldeliste schließen und ein starkes Teilnehmerfeld benennen.

Los geht es am Sonnabend um 9 Uhr mit den Allerjüngsten, den G-Junioren. Die F-Jugend-Mannschaften werden ab 13.30 Uhr ihren großen Auftritt haben.

Der Sonntag, 3. Februar, ist komplett den E-Junioren gewidmet. Der jüngere Jahrgang wird sein Turnier um 9 Uhr anstoßen, ehe die älteren Kicker der Altersstufe E ab 13.30 Uhr um Punkte und Tore und Pokale kämpfen. Während bei den G-Junioren der Modus „Jeder gegen Jeden“ zum Zuge kommt, spielen die F- und E-Junioren ihre Wettkämpfe mit Vorgruppen und Finalspielen aus.



Veranstalter bietet auch Leckereien an





Im Rahmen einer Sieger-ehrung dürfen die erfolgreichen Teams am Turnierende dann ihre gewonnene Trophäe stolz in die Höhe strecken. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer eine Medaille. Auch der beste Spieler des Turniers wird prämiert.

Damit sowohl Kickern als auch Zuschauern nicht die Kraft ausgeht, kümmert sich der Veranstalter auch um das leibliche Wohl und bietet Waffeln, Kuchen sowie Herzhaftes an. „Bereits im Vorwege richten wir unseren Dank an alle Helfer und Sponsoren, die zum Gelingen dieses zweitägigen Fußballspektakels beitragen. Wir hoffen auf faire Spiele und jede Menge Zuschauer“, fiebert nicht nur Trainer Lange schon heute dem ersten Anstoß entgegen.