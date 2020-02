28-Jährige verletzt : Nach Verkehrsunfall in der Wedeler Mühlenstraße: Polizei sucht Zeugen

Vorfahrt geschnitten? Die Polizei will aufklären, wie es zu einer Kollision auf dem Tempo-30-Teilabschnitt der B431 kam.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

12. Februar 2020, 13:00 Uhr

Wedel | Beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einem Seat am Montagnachmittag, 10. Februar, in der Mühlenstraße in Wedel wurde eine 28-Jährige leicht verletzt.

28-jährige Seat-Fahrerin kam ins Krankenhaus

Laut Polizei fuhr eine 23 Jahre alte Frau aus dem Wedeler Umland mit einem Mercedes in Richtung Holm, als die 28-jährige Wedelerin in ihrem Seat aus einer Grundstückseinfahrt in die Mühlenstraße einbog. Dabei kam es zur Kollision. Rettungskräfte brachten die Seat-Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen. Hinweise nehmen sie unter Telefon (0 41 03) 5 01 80 entgegen.

