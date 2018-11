Musik für kleine und große Leute

Kinderkonzert: Wedeler Kammerchor und Kammerorchester spielen „Peter und der Wolf“ und „Eine musikalische Schlittenfahrt“

von Inge Jacobshagen

30. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Es ist guter Brauch, dass der Wedeler Kammerchor und das Wedeler Kammerorchester mit ihren Konzerten nicht nur die Erwachsenen im Blick haben, sondern sich auch mindestens einmal im Jahr mit einem besonderen Programm dem musikbegeisterten Nachwuchs zuwenden. Das letzte Kinderkonzert im vergangenen Jahr mit Teilen aus Bachs Weihnachtsoratorium kam auch deswegen so gut an, weil die Veranstalter bei ihrem jungen Publikum stets an Abwechslung denken. Den Mädchen und Jungen wurde über den Hörgenuss hinaus die Möglichkeit zum Mitsingen geboten und die Lesung der Weihnachtsgeschichte sorgte für zusätzliche Vielfalt.

Auch dieses Mal setzen die beiden Ensembles auf Variation. Auch diesmal wird die Musik von einer Erzählung begleitet, gilt es, Töne zu hören und einer Geschichte zu lauschen. Am Sonntag, 4. November, führen Kammerchor und Kammerorchester im Ernst-Barlach-Saal, Tinsdaler Weg 44, Sergej Prokofjews Klassiker „Peter und der Wolf“ auf. Außerdem steht „Eine musikalische Schlittenfahrt“ von Leopold Mozart auf dem Programm. Los geht es um 11 Uhr.

Im musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ geht es darum, dass der Junge durch eine kluge List das sehr viel stärkere und gefährliche Tier einzufangen versteht. Als Peter eines Tages ohne Erlaubnis seines Großvaters in den Garten geht, sieht er, wie ein Wolf versucht den Vogel, die Katze und die Ente zu fangen. Für die Ente geht die Begegnung tödlich aus. Peter beschließt daraufhin, den bösen Wolf zu fangen. Er klettert auf einen Baum, knüpft eine Schlinge und bittet den Vogel, vor der Nase des Wolfs umherzuflattern, so dass das Tier sich in der Schlaufe verfängt. Den Jägern, die auftauchen und schießen, ruft der Junge zu, dass sie aufhören sollen, er habe den Wolf bereits gefangen. Darüber ist der Großvater einerseits erleichtert. Andererseits schimpft er über Peters Leichtsinn.

Allen Personen und Tieren des Märchens von 1936 sind Instrumente des Sinfonieorchesters zugeordnet. So veranschaulicht die Musik nicht nur Handlung und Spannungsbogen der Geschichte. Kinder lernen wie nebenbei auch die Klänge von Fagott und Klarinette, Violine und Kontrabass kennen. Peter Knudsen, der im vergangenen Jahr die Weihnachtsgeschichte las, konnte auch diesmal wieder als Erzähler gewonnen werden.

Die musikalische Schlittenfahrt, eine Komposition vom Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, wird hingegen von Irene Bier moderiert. Das Stück, das kurz vor Wolfgangs Geburt als Faschingsvergnügen in einer Augsburger Gaststätte uraufgeführt wurde, zeichnet musikalisch eine Pferdeschlittenfahrt durch eine Winterlandschaft nach. Glockengeläut und Peitschenknallen veranschaulichen ebenso wie die Orchesterbesetzung das lustige Treiben.