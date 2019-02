Kameraden im Einsatz : Moorreger Wehr auf Rettungsmission für Hündin Ayla

Die Golden-Retriever-Hündin wird auf der Wedeler Chaussee von einem Auto erfasst – und scheint mehrere Schutzengel gehabt zu haben. Kameraden der Wehr finden sie auf einem Parkplatz und bringen sie Heim.

von Andrea Stange

04. Februar 2019, 16:00 Uhr

Moorrege | Ein tierischer Einsatz hat jüngst die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege beschäftigt. Wie Feuerwehrsprecher Christian Woßnik berichtete, war die Golden-Retriever-Hündin Ayla aus ihrem Halsband geschlüpft und unvermittelt auf die Wedeler Chaussee gelaufen. Ein aus Uetersen kommender Fahrer konnte seinen Pkw nicht mehr bremsen und erfasste die zehn Jahre alte Hündin frontal. „Laut Aussagen von Nachbarn und Fußgängern war der Knall so laut, als wenn mehrere Autos zusammengestoßen wären“, sagte Woßnik. Aber Ayla rappelte sich auf und lief in ein angrenzendes Wäldchen. Laut Feuerwehr konnten mindestens drei aus Richtung Wedel kommende Fahrzeuge dank Vollbremsung Schlimmeres Verhindern.

15 Kameraden rücken aus

Die Hundebesitzerin, eine Mutter zweier Kinder, wollte eigentlich Kindergeburtstag feiern. Doch es kam anders. Durch den Unfall ihres Hundes geschockt, rief sie hilfesuchend einen Bekannten an, der Mitglied der Wehr ist. Schnell rückten 15 Kameraden mit zwei Fahrzeugen aus. Etwa 45 Minuten später entdeckte David Lohse, Mitglied der Jugendfeuerwehr, beim Rewe-Supermarkt den verletzten Hund und versorgte ihn erstmal mit frischem Wasser; er informierte das Tierheim und die Polizei.

Prellungen und blutige Pfoten

Überglücklich konnten die Besitzer Ayla in Empfang nehmen und mit ihr in die Tierklinik nach Uetersen fahren. Laut Woßnik hatte die Retriever-Dame Glück: Es wurden nur mehrere Prellungen und blutige Pfoten festgestellt. Noch am Abend konnte Ayla nach Hause. „Es müssen wohl ganz viele Schutzengel bei Ayla gewesen sein“, resümiert Woßnik. Schließlich hätte es zu weiteren Autounfällen kommen können – und wenn das Tier sich verletzt verkrochen hätte, hätte das das möglicherweise schlimme Folgen haben können. Die Besitzerin ist überglücklich. Sie will sich beim anstehenden Dienstabend bei den Moorreger Rettern bedanken.