Moorrege startet die Laternenzeit

Hunderte Läufer beim Umzug dabei / Ausgezeichnete Organisation der Traditionsveranstaltung durch die Freiwillige Feuerwehr

von Inge Jacobshagen

23. September 2018, 14:08 Uhr

Mit den Umzügen der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege ist in Marsch und Geest die Laternenzeit eingeläutet worden. Hunderte von Kindern und ihre Eltern liefen mit, als der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau in Oberglinde startete und es zeitgleich in der Klinkerstraße bei der Bäckerei Eggers mit dem Musikzug Moorrege losging.

Aber ausgerechnet jetzt kam der Herbst. Nach den morgendlichen Sturmböen war sogar eine Absage erwogen worden. Insofern fiel der Wunsch von Pressesprecher Christian Woßnick angesichts der Wetterprognosen auch bescheiden aus: „Hauptsache trocken.“ Er sollte recht behalten, denn abgesehen von einem kleinen Schauer gab es keinen Regen.

Am Verkehrsknotenpunkt Wedeler Chaussee und Pinneberger Chaussee vereinigten sich die beiden stattlichen Lichterparaden. Zielpunkt des Laternenmarsches war dann die Feuerwache in Höhe des Glinder Wegs, wo frisch gebackene Waffeln für die Kinder, ein Grillteam und – für große Laternenläufer – ein Bierstand parat standen. Auf dem Festplatz funktionierte alles wie ein Uhrwerk: Feuerwehrleute und fleißige Helfer kümmerten sich um Catering und Getränke. Die Großveranstaltung mit jahrzehntelanger Tradition lief perfekt ab, denn keiner kann Laternenfeste besser als die Freiwillige Feuerwehr Moorrege.



Förderverein sammelt für neuen Anhänger





Der Förderverein der Feuerwehr stellte sich mit einer Cocktailbar vor und warb um neue Mitglieder. Dort spülten flotte Umsätze und Spenden Gelder in die Kasse des jüngsten Moorreger Vereins. „Die Jugendwehr braucht dringend einen neuen Anhänger, der 7500 Euro kostet“, erzählte der Vorsitzende Veit Ghiladi. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Summe bis Mitte 2019 zu wuppen, wenn die Jugendwehr ihr 60-jähriges Bestehen feiert.“ Drei neue Mitglieder konnten beim Laternenfest gewonnen werden.

Die große Beteiligung der großen und kleinen Moorreger kennzeichnete den hohen Stellenwert der Feuerwehr in der 4000-Einwohner-Gemeinde. „Das Laternelaufen gehört in Moorrege zum Herbst wie das Strandtuch zum Sommer“, stellte auch Wehrführer Sven Heitmann klar, dessen Wehr inzwischen eine Nominierung zur „Ladder Challenge“ bekommen hat. Bei diesem Kurzwettbewerb gilt es, sich in Einsatzkleidung und mit einer Atemschutz-Druckluftflasche auf dem Rücken an einer waagerecht ausgefahrenen Feuerwehr-Drehleiter entlangzuhangeln – so weit wie möglich. „Das wäre natürlich eine Attraktion gewesen, aber bei dem Publikumsandrang auf dem Vorplatz unserer Wache aus Platzgründen nicht realisierbar“, so Heitmann.