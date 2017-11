Training bei der Feuerwehr : Moorrege: Auch Retten will gelernt sein

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirsten Heer 1 von 1

03.Nov.2017

Moorrege | Der oberste Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege, Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU), hatte sich mit den beiden Organisatoren eines inszenierten dramatischen Unfalls, Jakob Nawrot und Marco Semmelmann, in einer Einfahrt am Glinderweg in Moorrege versteckt. Die drei Beobachter wollten nicht gesehen werden, bevor die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege merkten, dass der Rettungseinsatz nur eine Übung war. Bereits fünf Minuten nach dem Start der heulenden Sirene trafen zwei Rettungswagen mit Notfallsanitätern, der Mannschaftstransportwagen und zwei Löschgruppen-Fahrzeuge am Einsatzort ein. Zum Brandschutz wurde ein Schlauch verlegt und ein Feuerlöscher stand parat. Die Polizei hatte die Straße an der Einmündung zur Pinneberger Chaussee gesperrt. Die Rettungskräfte und sie waren informiert.

Die etwa 20 Feuerwehrleute ahnten zunächst nicht, dass es sich bei dem schweren Unfall zweier Minderjähriger, die das Auto der Oma entwendet hatten und wegen zu hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gerast waren, nur um einen Übungseinsatz handelte. Selbst Wehrführer Sven Heitmann und sein Stellvertreter Olaf Semmelmann wussten nur, dass es sich um eine der wichtigen Proben für den Ernstfall handelte, kannten aber keine Details. Wochenlang hatten Oberfeuerwehrmann Nawrot und Hauptfeuerwehrmann Semmelmann an dem Szenario gefeilt und keine Mühen gescheut. Sie platzierten das Unfallauto hochkant vor einem Baum, so dass es für die Einsatzkräfte sehr eng und schwierig wurde, an das Fahrzeug zu gelangen, um das Dach des Autos mit der hydraulischen Rettungsschere abzuheben und die schwer verletzte junge Frau zu bergen. Der Fahrer des vermeintlichen Unfallwagens war aus dem Auto tief ins dichte Gebüsch geschleudert worden und konnte erst nach Wegschneiden der Äste ärztlich versorgt werden. Das DRK-Moorrege hatte mit professioneller Schminke für realistisch wirkende Wunden bei den Verletzten gesorgt.