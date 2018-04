Mit zarten Farben in den Frühling

Neue Sonderausstellung im Haseldorfer Elbmarschenhaus / Irene Böttcher zeigt bis 29. April ihre Aquarelle

von shz.de

05. April 2018, 16:00 Uhr

Unter dem Titel „Aquarell-Impressionen aus dem Kreis Pinneberg“ zieren

die Bilder von Irene Böttcher noch bis Sonntag, 29. April den Sonderausstellungsraum im Elbmarschenhaus in Haseldorf, Hauptstraße 26. Böttchers Motive sind Beobachtungen in der Marsch. Schon als Kind war die Künstlerin aus Pinneberg bewaffnet mit Zeichenblock in der Natur unterwegs und hat gemalt.

Die Pinneberger Künstlerin erreicht eine außergewöhnliche Bildtiefe durch den Farbauftrag in mehreren Schichten und macht so die Geschichte hinter den Bildern fühlbar. Von besonderer Eindringlichkeit sind Böttchers Kinderdarstellungen. Die Ausstellung ist zu sehen mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.