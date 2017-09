Mit Talent und Fleiß zum Titel

vergrößern 1 von 3 Foto: Fröhlig (2) 1 von 3

Der Modellflieger steigt immer weiter in den Himmel. Wie eine Rakete schießt er senkrecht empor. Dann macht er plötzlich eine Drehung, trudelt in der Luft, immer weiter dem Boden entgegen. „Der geht ab“, sagt einer der Beobachter. Doch kurz vor dem Boden fängt sich der gelb-rote Flieger und steigt wieder in den Himmel. Fabian Heit hat sein Fluggefährt unter Kontrolle. Der 13-jährige Moorreger hat bei der ganzen Aktion keine Miene verzogen, sondern nur konzentriert seinen Flieger im Auge behalten. „Er hat eine unglaubliche Ruhe“, sagt Marco Hopp. Der Vorsitzende der Modellfluggruppe Heist ist stolz auf den Nachwuchspiloten, der im bayerischen Haselbach Eppishausen Deutscher Meister in der Expert Klasse der Kunstflieger geworden ist.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Heit. Als Norddeutscher Vize-Meister hatte er sich qualifiziert. „Ich wollte einfach das Erlebnis mitnehmen, bei einer Deutschen Meisterschaft mitzufliegen. Mein Ziel war es, nicht Letzter zu werden“, so der 13-Jährige. Zehn Wochen vor den Meisterschaften erhielt er das zu absolvierende Programm mit Rollen, Dreiecken, Vierecken und Wechselrollen, das es innerhalb von acht Minuten zu fliegen galt. Die Reihenfolge wurde vorgegeben. Ein Freund sagte während des Wettkampfs die Figuren an, Heit steuerte den Flieger mit seiner Fernbedienung. Im ersten Flug erreichte er eine 1000er-Wertung – die volle Punktzahl. „Der zweite Flug war nicht so gut. Nur 920 Punkte“, erläutert der Schüler der Gemeinschaftsschule Moorrege. Im dritten Durchgang legte er erneut eine 1000er-Wertung hin. „Da der schlechteste Durchgang gestrichen wird, hatte ich dann insgesamt 2000 Punkte. Die bestmögliche Punktzahl“, sagt Heit ganz unaufgeregt. „Da war ich selbst überrascht. Aber ich habe auch viel trainiert.“ Immer wieder flog er in Heist sowie auf den Modellflugplätzen in Elmshorn und Hohenaspe die vorgegebenen Figuren. „Neue Figuren übe ich zuerst im Simulator“, sagt Heit. Mit seiner Fernbedienung steuert er ein virtuelles Flugzeug auf dem Bildschirm, bevor er die waghalsigen Manöver in der Realität probiert.

Mit dem Modellfliegen begann Heit vor drei Jahren. Davor hatte er Bootsmodelle gebaut. „Beim Tag der offenen Tür auf dem Modellflughafen Elmshorn war ich sofort begeistert“, sagt der 13-Jährige. Er kaufte sich das erste Flugzeug. Weitere folgten: erst Motorsegler, dann Kunstflugzeuge. Etwa 1000 Euro fließen jährlich in neues Material. „Es kommt drauf an, ob ich mir einen neuen Flieger kaufe“, sagt Heit. Sein Traum wäre ein Modell der Firma „Extreme Flight“ mit 2,70 Metern Spannweite. „Da kostet aber der Rumpf allein 1500 Euro und die Technik noch mal 3000 Euro“, sagt Heit, der im kommenden Jahr in der Modellflug-Wettbewerbsklasse „F3A“ fliegen will. „Das ist weiterführender als jetzt bis zur Deutschen Meisterschaft, da es auch internationale Wettkämpfe gibt“, sagt Heit, der außer dem Fliegen auch beim MSV Moorreger kickt, gern angelt und Gitarre spielt.

„Wir sind alle stolz auf ihn“, sagt Hopp. „Wir haben das Talent sofort gesehen, aber dass er in so kurzer Zeit so gut wird, hätten wir nicht erwartet. Es ist unglaublich, was für ein Leistungsniveau er in nur drei Jahren erreicht hat“ Bei Wettkämpfen trete der Moorreger oft gegen Gegner an, die seit ihrem dritten Lebensjahr fliegen. „Er trainiert auch unglaublich viel und verbissen.“ Die meisten der etwa 70 Vereinsmitglieder sind deutlich älter als der frischgebackene Deutsche Meister. „Schade ist, dass wir ihm kaum etwas beibringen können, denn er ist besser als wir alle. Und er hat noch nie groß was kaputt gemacht. Das können nur die wenigsten von sich behaupten“, so Hopp.

Aktuell sucht Hopp einen Sponsoren für seinen Schützling und den Verein. „Damit wäre vieles einfacher“, sagt Heit. Material und Fahrtkosten gehen ins Geld – vor allem, wenn man um Titel mitfliegen will. >

