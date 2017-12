Mit „Stille Nacht“ und Kaffeeduft

vergrößern 1 von 4 1 von 4







70 Jahre alt: Das bedeutet für die Moorreger Bürger, dass sie an den legendären Senioren-Weihnachtsfeiern der Gemeinde unter ihrem Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) in der Mehrzweckhalle An´n Himmelsbarg teilnehmen dürfen. Auch in diesem Jahr kamen fast 300 Gäste und genossen den Nachmittag an langen, üppig weihnachtlich geschmückten Tafeln bei Kaffee und Kuchen. Die 20 guten Geister unter Ingrid Weinberg hatten wieder alles darangesetzt, um den Senioren ihren oft schönsten Tag des Jahres gemütlich, abwechslungsreich und mit weihnachtlicher Botschaft zu gestalten.

Nach der herzlichen Begrüßung von Weinberg übernahm Jan Schmidt (CDU) sensibel die Moderation. Es gab sehr viel anzukündigen. So begann der Nachmittag mit Kindern der Grundschule Moorrege, die erstaunlich versiert unter Anke Delfs auftraten. Dann folgte der berührende Auftritt der St. Michael Integrationsgruppe mit der „Raupe Nimmersatt“ unter Carmen Baldzun. Bei den reizenden Darstellungen mit Gesang und Tanz des evangelischen Kindergartens St. Michael unter der Leitung von Kerstin Solmecke und Karen Leimig sowie den kleinen Schneeflocken vom DRK-Kinderhaus unter der Regie von Jennifer Kruner und Corinna Gothe schmolzen die Herzen der Gäste. Aber auch die Tanzmäuse vom MSV unter Silke Arning, die Rote Garde der Moorreger Karnevalisten unter Mary und Sandra Heydorn, das Funkenmariechen Lahja Kleinwort und flotte Musik mit den „Zwischentönen“ begeisterten.

Bei der Weihnachtsansprache von Pastorin Maria von Bahr sowie der Weihnachtsgeschichte mit Ernst Ottenbacher wurde es besinnlich still. Am Ende sangen alle gemeinsam „Stille Nacht“.

Mit diesem Weihnachtslied endete auch die traditionelle Senioren-Weihnachtsfeier der Gemeinde Hetlingen unter ihrer Bürgermeisterin Monika Riekhof (CDU) festlich und stimmungsvoll. Hier wird schon ab 63 Jahren an liebevoll geschmückten Tischen in der Mehrzweckhalle bei Kaffee und Kuchen im Kerzenschein gefeiert. Mehr als 80 Gäste wurden vom DRK Hetlingen unter der Vorsitzenden Bettina Seifert sowie dem Helferteam um Renate Springer-König und Ralf Hübner (FW) rundum verwöhnt.

Auf der Bühne erfreuten die Frauen der „Marschmel(l)ows“ leicht und beschwingt mit schönen Stimmen unter Olaf Polenske, der auch den Männergesangverein „Eintracht“ einfühlsam dirigierte. Pastor Helmut Nagel von der St.-Gabriel-Kirche in Haseldorf erzählte trauliche Geschichten, ebenso Anke Gröne. Zur Gitarre sang Springer-König mit Margit Tolle Weihnachtslieder, und Günther Koopmann las op Platt „Der Ring“ vor. Viel Zeit zum Klönen gab es in diesem Jahr, was von den Gästen sehr genossen wurde.