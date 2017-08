Regionalpark Wedeler Au : Mit der App das Autal entdecken

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wedel | Ich bin in meiner Familie der größte Dau. Dau steht für „dümmster anzunehmender User“ und bezieht sich auf den Gebrauch von Smartphone, Computer und Co. Weil ich sicher gehen will, dass ich die App „Entdeckerrouten“, die ich für die Sommerserie „Kostenfreie Angebote für Daheimgebliebene“ testen will, richtig heruntergeladen hab, geh ich vorher bei Geschäftsführerin Barbara Engelschall im Regionalpark-Büro vorbei. Sie hat die Route „Das Autal“ konzipiert und ausgearbeitet, sie kann mich einweisen – und ganz wichtig: Sie spricht mir Mut zu, dass auch völlig ungeübte User mit der Handhabung zurechtkommen.

Im Prinzip muss ich nur auf Symbole klicken, das ist einfach. Sieben Kilometer ist die Tour lang, 14 Erklärpunkte liegen auf dem Weg, erfahre ich gleich zu Beginn. Bevor es losgeht, muss ich allerdings erst einmal entscheiden, ob ich gehen oder Fahrrad fahren will. Ich entschließe mich fürs Rad, das kann ich bei Bedarf schieben. Was erwarte ich von dem Angebot, überlege ich auf der Fahrt zum Startpunkt? Neue Wege abseits der Stadt, die ich noch nicht kenne, Ausblicke, die mich überraschen, geschichtliche und biologische Infos natürlich und, ganz wichtig, Pflanzenbestimmungen, damit ich beim nächsten Spaziergang locker auftrumpfen kann.

Engelschall rät mir, beim Sperrwerk zu beginnen. Ein guter Tipp, der Blick vom Deich über die Stadt ist herrlich. Auf dem Weg hinunter zum zweiten Erklärpunkt freue ich mich über die Entscheidung, das Rad genommen zu haben. Die Strecke zieht sich, doch sie ist interessant. Unerwartete Ausblicke tun sich auf. Dann spielt das Handy plötzlich, mitten auf dem Schotterweg, eine Melodie. Ich guck mich um. Hier gibt es etwas zu erklären? „Klei für den Deich“ steht auf dem Bild, das auf dem Smartphone erscheint, und das den ehemaligen Hafen der Motorsportler zeigt. Nach kurzem Suchen finde ich einen Zugang zum Wasser durchs Gebüsch – und bin überwältigt von der Idylle, die sich auftut. Fast schon zu kitschig, aber egal, eben wunderschön.

Engelschall hat eine tolle Strecke ausgewählt, merke ich, je länger die Tour dauert. Sehr abwechslungsreich. Bei der Batavia und beim Mühlenteich trifft sie wieder auf die Wedeler Au. Danach geht es den Jörg-Balack-Weg entlang, übers Autal in den Auweidenweg hinein und von dort linker Hand in großem Bogen durchs Naturschutzgebiet und den westlichen Klövensteen bis zur Kreuzung Egenbüttelweg/Schulauer Moorweg.

Dort am Endpunkt erklärt mir der Sprecher, was mich auf der Tour erwartet – ich bin irritiert – und dass das letzte Teilstück durch den Wald mit dem Rad schwierig werden könne. Das habe ich bereits selbst bemerkt. Doch schieben ging prima. Fürs Waten durch Matsch wurde ich mit atemberaubenden Natureindrücken belohnt. Die schmalen Wege im Klövensteen zu finden war nicht einfach, doch da die App den Standort anzeigt, kam ich immer wieder auf den rechten Weg.

Inhaltlich habe ich viel gelernt auf der Route. Anfangs erinnert die Aufbereitung des Textes mit Frage-und-Antwort-Spiel ein wenig an Kinderfunk. Doch glücklicherweise wird’s schnell eine ehrliche und direkte Wissensvermittlung, die durch Statements von Fachleuten aufgelockert wird.

Mein Fazit: Die Tour ist lang, aber hochspannend und es bringt großen Spaß, sie zu entdecken. Wer nicht viel Zeit hat, kann Teilstücke erwandern. Und: Auch der größte Dau kann sie bedienen. Die Bestimmung von Blumen kann ich mir im Übrigen aus dem Biologiebuch aneignen.

von Inge Jacobshagen

erstellt am 03.Aug.2017 | 16:00 Uhr