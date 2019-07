Mit 20 Jahren Vize-Bürgermeister

CDU-Gemeindevertreter Julius Körner übernimmt mehr Verantwortung für Hetlingen / Christdemokraten gegen Dorfentwicklungsplan

01. Juli 2019, 16:49 Uhr

Hetlingen | Die angenehmste Tätigkeit für Hetlingens Bürgermeister Michael Rahn (FW) während der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend war die Verpflichtung seines neuen ersten Stellvertreters – dem jüngsten, den es jemals in Hetlingen gab: Der 20-jährige Jurastudent Julius Körner (CDU) legte den Eid ab und erhielt seine Ernennungsurkunde. Dafür gab es von Rahn ein Glas echten Hetlinger Blütenhonig. Der sei nicht nur oberlecker, so Rahn, sondern könne auch kleine Wunden heilen: „Auch seelische Wunden, die wir uns hier zwischen den Fraktionen nicht mehr zufügen wollen.“

So ganz ohne kleine Sticheleien und Seitenhiebe ging es aber dann doch nicht. Beispielsweise bei der Diskussion um den Dorfentwicklungsplan. Einen professionellen Planer einzusetzen, der von einer Meta-Ebene darauf guckt und sich nicht von traditionell verwurzelten An- und Aussichten beeindrucken lässt, lehnten die Christdemokraten rundweg ab. Deren Tenor: Wir sind hier die Fachleute für das Dorf und wir wissen, was da finanziell auf uns zukommt. Einer kurzfristigen Machbarkeitsstudie, die den aktuellen und langfristigen Raumbedarf im Dorfzentrum ermittelt, würden sie allerdings zustimmen.

Die Mitglieder der Freien Wahlgemeinschaft (FW) warnten davor, so einen übergeordneten Dorfentwicklungsplan für eine weit hinausgerechnete Zukunft in Eigenregie zu erstellen. Den solle man nicht „selber erwurschteln“, das brauche Fachleute, die über den Tellerrand hinausschauen. Und die Kosten? Die Machbarkeitsstudie werde zu 53 Prozent bezuschusst, der Dorfentwicklungsplan hingegen zu 75 Prozent. Nur über eines waren sich die Fraktionen einig: Hetlinger, Vereine und Verbände, sollen in den Dorfentwicklungsplan eng mit einbezogen werden.



Diskussion um Eintritt in das Klima-Bündnis





Leichte Gewitterwolken zogen auf, als der Antrag der FW auf den Tisch kam, dass Hetlingen Mitglied im weltweiten Klima-Bündnis werden und dafür eine Jahresbeitrag von 220 Euro bezahlen solle, um dafür Kommunikation und Tipps zur Verhinderung des Anstiegs von CO2- Stickoxiden zu erhalten. Hetlingen habe mit LED-Lampen und Solaranlagen genug für den Umweltschutz getan, so die CDU. Da sollten die FW-Mitglieder doch lieber bei den Grünen eintreten, denn Klimaschutz sei deren Thema. Sie sollten im Dorf keine Wählertäuschung betreiben. Der FW-Antrag wurde zur Beratung in den Ausschuss für Sport, Kultur und Umwelt geleitet.

Viel ehrenamtliches und freiwilliges Engagement zeigte der Verein Betreuungsklasse, der dafür sorgen will, dass beim Ausbau des „Hetlinger Treffs“ der Raum für die am Nachmittag betreuten Kinder noch bis zum Ende der Sommerferien vorankommt. Dafür werden Möbelspenden aus Hamburg abgeholt. Zudem soll eine möglichst günstige Küche eingebaut werden.



Klage Absage an Ausschuss-Fusionen





Einig waren sich die Gemeindevertreter bei der Ablehnung eines Vorschlags des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Gums), Ausschüsse zusammenzulegen, damit die Mitarbeiter des Amtes nicht so viele Protokolle anfertigen müssen und ihre angehäuften Überstunden abbauen können. Die Gemeinden Hetlingen und Heidgraben verzeichnen die längsten Sitzungszeiten im Amt. Die Kommunalpolitiker meinten aber, dass durch Zusammenlegungen die in Hetlingen ausführlich gepflegten Sitzungen bis ins Unendliche hinausgezögert und die Protokolle des Amtes dadurch auch nicht kürzer werden. „Wir liegen 1,7 Stunden über dem Durchschnitt“, vermerkte der neu gekürte Vize-Bürgermeister Körner. Auch diese Gemeindevertretersitzung endete für die ehrenamtlichen Politiker erst nach drei Stunden.