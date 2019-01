Messies, Vitamine und Fahrradtour

Vielseitigkeit ist bei den Landfrauen der Haseldorfer Marsch Trumpf

von shz.de

30. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ein vielseitiges Programm hat der Vorstand des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch für das erste Halbjahr zusammengestellt. Der Veranstaltungsreigen wird morgen mit der Jahreshauptversammlung eröffnet. Los geht’s im Haselauer Landhaus, Dorfstraße 10, um 19.30 Uhr. Vorsitzende Birgit Tronnier wird während der Sitzung den Tätigkeitsbericht vortragen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch Wahlen.

Für den Februar sind gleich zwei Aktivitäten geplant. Wer Lust auf Karten- und Gesellschaftsspiele hat, ist am Mittwoch, 13. Februar, im Heistmer Lindenhof, Großer Ring 7, richtig. Los gehts dort um 19.30 Uhr. Anmeldungen werden von Insha Bolt bis zum 3. Februar unter Telefon (0 41 22) 8 27 02 angenommen. Heiß begehrt waren die Karten für das André-Rieu-Konzert am 28. Februar. Ausverkauft heißt es dazu auf der Homepage der Landfrauen.

Für den März gibt es ebenfalls zwei Termine. Am Freitag, 1. März, findet in der Heiligen Dreikönigskirche in Haselau eine Andacht im Zuge des Weltgebetstags statt. Die Gottesdienstordnung wird in diesem Jahr von Frauen aus Slowenien vorgegeben. Das Motto des Abends lautet „Kommt, alles ist bereit“. Beginn ist um 19 Uhr. Für Sonnabend, 30. März, ist eine Frühstücksveranstaltung mit Ostermarkt geplant. Nachdem ausgiebig geschmaust wurde, wird Gerd Siegfried Wedel, Internist und Nephrologe im Ruhestand, zum Thema „Vitamin D – mehr als Knochen und Calcium“ sprechen. Anke Winkler bietet Frühlings- und Osterdeko an. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 20. März bei Marlies Ruser unter Telefon (0 41 22) 4 26 82 anmelden.

„Messies und andere Müllbewohner“ heißt der Vortragstitel von Ninette Lüneberg. Sie gibt Tipps, wie alte Lasten und Laster abgeworfen werden können und wie man sich des Gerümpels entledigt. Anmeldungen nimmt Angret Köhncke bis zum 30. März unter Telefon (0 41 29) 10 71 an.

Raus ins Grüne lautet die Devise für den Mai. Am Mittwoch, 1. Mai, wird um 14.30 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Haseldorf vor deren Domizil der Maibaum aufgestellt, um den im Anschluss Landfrauen tanzen. Auf Kinder warten Spiele, es gibt Gegrilltes und eine Kaffeetafel. Am Sonnabend, 11. Mai, startet eine etwa 50 Kilometer lange Fahrradtour ins Blaue. Wer an der anspruchsvollen Fahrt teilnehmen möchte, kann sich bis zum 3. Mai bei Imke Ossenbrüggen unter Telefon (0 41 29) 12 11 anmelden. Eine Tagestour nach Hallig Südfall ist für Montag, 27. Mai, terminiert. Die Anmeldung ist bis zum 30. April möglich. Die Überweisung des Betrags gilt als Anmeldung. Wer mitkommt, richtet sich nach der Reihenfolge der Zahlungseingänge auf dem Vereinskonto.