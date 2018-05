Mehrheiten-Suche wird schwierig

Kommunalwahl: Pinneberger Grüne ziehen mit der SPD gleich

von René Erdbrügger

07. Mai 2018, 13:23 Uhr

Die Pinneberger Grünen haben bei der Kommunalwahl am Sonntag kräftig zugelegt. Sie ziehen gleich mit der SPD und kommen auf zehn Sitze in der Ratsversammlung. Doch welche politischen Konsequenzen hat das für die kommen fünf Jahre? Rein rechnerisch hätten Rot-Grün die Mehrheit. Doch in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Bei den wichtigen Entscheidungen schlug sich die SPD meist auf die Seite der CDU. Doch SPD-Fraktionsschefin Angela Traboldt stellte gestern klar: „Wir entscheiden je nach den Themen. Zum Wohle der Bürger“, sagte sie. Das Ergebnis sei enttäuschend. „Wir haben gute Arbeit gemacht.“

Grünen-Fraktionschef Joachim Dreher stellte klar: „Es wird jetzt schwierig in der Ratsversammlung, neue Mehrheiten zu finden.“ Vielleicht bleibe es bei einer GroKo. „Wir sind für alle offen. Die Themen entscheiden bei der Suche für eine Mehrheit.“

„Das Ergebnis ist sensationell“, kommentiere Uwe Lange, Fraktionschef der Bürgernahen, die Kommunalwahl. „Es ändert sich viel. Die Ratsversammlung hat jetzt 41 Mitglieder.“ Bei der Bildung von Mehrheiten sei alles möglich.

„Ich bin absolut zufrieden. Denn wir haben mit unseren drei Sitzen gleich 50 Prozentpunkte zugelegt. Mit Birgit und Olaf Klampe haben wir zwei FDP-Vertreter auch im Kreistag“, freute sich FDP-Chef Werner Mende.

Die CDU hat sich gestern zur internen Wahlanalyse getroffen. Denn durch den Verlust von Florian Kirsch und Carl-Eric Pudor muss die CDU nun eine neue Spitze wählen. Seite 3